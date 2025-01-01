У селі на Волині відремонтують вулицю за 200 тисяч
Сьогодні, 15:04
У селі Комарове Ратнівської громади відремонтують вулицю.
Про це стало відомо з сайту закупівель, - інформує ВолиньUA.
"Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в с. Комарове, вул. Лесі Українки Ковельського району Волинської області" - йдеться в описі.
Передбачили на це майже 200 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з сайту закупівель, - інформує ВолиньUA.
"Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в с. Комарове, вул. Лесі Українки Ковельського району Волинської області" - йдеться в описі.
Передбачили на це майже 200 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині відремонтують вулицю за 200 тисяч
Сьогодні, 15:04
Ціни на хліб: українцям прогнозують нове здорожчання
Сьогодні, 13:15
У Луцьку пропонують знести обеліск на меморіалі
Сьогодні, 12:18