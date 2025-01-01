У селі на Волині відремонтують вулицю за 200 тисяч

У селі на Волині відремонтують вулицю за 200 тисяч
У селі Комарове Ратнівської громади відремонтують вулицю.

Про це стало відомо з сайту закупівель, - інформує ВолиньUA.

"Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в с. Комарове, вул. Лесі Українки Ковельського району Волинської області" - йдеться в описі.

Передбачили на це майже 200 тисяч гривень.

Теги: ремонт, дороги, Волинь
