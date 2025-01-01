У Володимирі під час реконструкції старої лікарні знайшли єврейські мезузи





Про знахідку повідомив голова єврейської громади міста Володимир Музиченко, - передає



"У Володимирі під час реконструкції інфекційної лікарні (яку здавна називали "червона лікарня", бо змурована вона з червоної цегли), були демонтовані дверні коробки, які були свого часу виготовлені з масивних дубових балок. Коли стали різати ці коробки на дрова (не пропадати ж добру), було виявлено дві єврейські мезузи. Одна з них досить непогано збереглась. Люди думали там сховано клад, і не помилилися. Пергаментна вкладка мезузи (клаф) містить текст з Біблії - фрагмент молитви «Шма Ісраель» («Слухай Ізраїлю»).



Також він висловив щиру вдячність панові Антоні Будневскі за повідомлення про знахідку.



"Окремо хочу зауважити, що дідусь і бабуся пана Антона, - Матвій і Катерина Будневські, хай буде благословенна пам'ять про них, - в роки нацистської окупації врятували юну Фреду Шіппер (дівоче прізвище – Перельмутер). Подружжя Будневських за цей героїчний вчинок у 1997 році урядом держави Ізраїль були визнані Праведниками Народів Світу й нагороджені почесною грамотою і медаллю Праведників", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі, під час реконструкції колишньої інфекційної лікарні, відомої серед містян як “червона лікарня” робітники натрапили на унікальну історичну знахідку — дві єврейські мезузи.Про знахідку повідомив голова єврейської громади міста, - передає ВолиньUA "У Володимирі під час реконструкції інфекційної лікарні (яку здавна називали "червона лікарня", бо змурована вона з червоної цегли), були демонтовані дверні коробки, які були свого часу виготовлені з масивних дубових балок. Коли стали різати ці коробки на дрова (не пропадати ж добру), було виявлено дві єврейські мезузи. Одна з них досить непогано збереглась. Люди думали там сховано клад, і не помилилися. Пергаментна вкладка мезузи (клаф) містить текст з Біблії - фрагмент молитви «Шма Ісраель» («Слухай Ізраїлю»).Також він висловив щиру вдячність панові Антоні Будневскі за повідомлення про знахідку."Окремо хочу зауважити, що дідусь і бабуся пана Антона, - Матвій і Катерина Будневські, хай буде благословенна пам'ять про них, - в роки нацистської окупації врятували юну Фреду Шіппер (дівоче прізвище – Перельмутер). Подружжя Будневських за цей героїчний вчинок у 1997 році урядом держави Ізраїль були визнані Праведниками Народів Світу й нагороджені почесною грамотою і медаллю Праведників", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію