У Володимирі під час реконструкції старої лікарні знайшли єврейські мезузи
Сьогодні, 17:09
У Володимирі, під час реконструкції колишньої інфекційної лікарні, відомої серед містян як “червона лікарня” робітники натрапили на унікальну історичну знахідку — дві єврейські мезузи.
Про знахідку повідомив голова єврейської громади міста Володимир Музиченко, - передає ВолиньUA.
"У Володимирі під час реконструкції інфекційної лікарні (яку здавна називали "червона лікарня", бо змурована вона з червоної цегли), були демонтовані дверні коробки, які були свого часу виготовлені з масивних дубових балок. Коли стали різати ці коробки на дрова (не пропадати ж добру), було виявлено дві єврейські мезузи. Одна з них досить непогано збереглась. Люди думали там сховано клад, і не помилилися. Пергаментна вкладка мезузи (клаф) містить текст з Біблії - фрагмент молитви «Шма Ісраель» («Слухай Ізраїлю»).
Також він висловив щиру вдячність панові Антоні Будневскі за повідомлення про знахідку.
"Окремо хочу зауважити, що дідусь і бабуся пана Антона, - Матвій і Катерина Будневські, хай буде благословенна пам'ять про них, - в роки нацистської окупації врятували юну Фреду Шіппер (дівоче прізвище – Перельмутер). Подружжя Будневських за цей героїчний вчинок у 1997 році урядом держави Ізраїль були визнані Праведниками Народів Світу й нагороджені почесною грамотою і медаллю Праведників", - йдеться у дописі.
