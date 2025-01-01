Медведчук і Марченко у монастирі на Волині мали свої хороми

Медведчук і Марченко у монастирі на Волині мали свої хороми
Депутат Волинської обласної ради розповів, що в Зиминському монастирі у Володимирі тримали хороми для зрадника Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Про це у подкасті журналіста Юрія Ричука повідомив депутат Андрій Бокоч.

«Те, що там були особисті апартаменти Медведчука і Марченко – це факт. В тому готельному комплексі для них тримали особисто. Та вертолітний майданчик... вони туди завжди прилітали. Але я там не був ніколи, та бачив їх збоку. Вона (ігуменя Стефана, – ред.) на початку війни там ще переселенців селила», – каже Бокоч.

Зауважимо, востаннє подружжя Медведчуків відвідувало монастир у Зимному у 2020-му. Тоді, писали в медіа, що Оксана Марченко на своїй сторінці в інстаграм публікувала відео, як приземляється на гелікоптері на території святої споруди. Крім того, у пресі також фігурувала інформація про те, що згадана ігуменя Стефана – кума згаданого подружжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: медведчук, монастир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медведчук і Марченко у монастирі на Волині мали свої хороми
Сьогодні, 16:12
У селі на Волині відремонтують вулицю за 200 тисяч
Сьогодні, 15:04
Додаток батьківського контролю: як керувати контактами дитини без конфліктів
Сьогодні, 14:51
На Волині ТЦК затримали священника попри право на відстрочку: що відомо
Сьогодні, 14:17
Ціни на хліб: українцям прогнозують нове здорожчання
Сьогодні, 13:15
Медіа
відео
1/8