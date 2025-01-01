Медведчук і Марченко у монастирі на Волині мали свої хороми

Депутат Волинської обласної ради розповів, що в Зиминському монастирі у Володимирі тримали хороми для зрадникаі його дружиниПро це у подкасті журналістаповідомив депутат«Те, що там були особисті апартаменти Медведчука і Марченко – це факт. В тому готельному комплексі для них тримали особисто. Та вертолітний майданчик... вони туди завжди прилітали. Але я там не був ніколи, та бачив їх збоку. Вона (ігуменя Стефана, – ред.) на початку війни там ще переселенців селила», – каже Бокоч.Зауважимо, востаннє подружжя Медведчуків відвідувало монастир у Зимному у 2020-му. Тоді, писали в медіа, що Оксана Марченко на своїй сторінці в інстаграм публікувала відео, як приземляється на гелікоптері на території святої споруди. Крім того, у пресі також фігурувала інформація про те, що згадана ігуменя Стефана – кума згаданого подружжя.