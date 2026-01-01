Під час повітряної тривоги у новорічну ніч у Луцьку народилося четверо немовлят





Про це повідомляє



Першою дитиною 2026 року в обласному перинатальному центрі стала дівчинка Меланія. Її мама, 28-річна лучанка Софія, народжувала під час повітряної тривоги в укритті медзакладу. Донька з’явилася на світ о 01:40 вагою 3 кілограми 725 грамів і зростом 54 сантиметри.



"В той момент надіялися, щоб усе було добре і з дитиною усе було добре. Про тривогу не думалося — були вибухи, працювало ППО, але, на щастя, усе обійшлося", — розповіла породілля Софія.



За її словами, медики працювали злагоджено і як одна команда. Меланія — друга дитина в сім’ї.



Також у цій пологовій залі укриття о 06:11 народився хлопчик, розповіла завідувачка пологового відділення перинатального центру Вікторія Костюк.



"У нас розгорнуті операційні й пологові зали безпосередньо в укритті. Саме тут у новорічну ніч народилися двоє дітей. Усі малюки почуваються добре й перебувають з мамами", — зазначила завідувачка.

У клінічному пологовому будинку Луцької громади за новорічну ніч народилися двоє дітей — обидві дівчинки. Пологи відбулися о 01:15 та 04:30.



"Народилися дві хороші, доношені дівчинки. Зараз вони перебувають разом із мамами", — розповів завідувач пологового відділення Сергій Сябрук.





Вдруге пологи припали на 1 січня у 24-річної Софії з селища Цумань. Цього разу як і п’ять років тому, каже породілля, народила дівчинку. Маля з’явилося на світ під час повітряної тривоги о 4:30. Назвуть донечку Веронікою, її вага 3 кілограми 420 грамів і зріст — 51 сантиметр. Це четверта дитина в сім’ї Шевчуків.



"Очікувала, що народжу 1 січня. Ніч була тривожною, але все пройшло добре і не довго", — поділилася мама Софія.



Станом на обід 1 січня у цьому медзакладі загалом народилися шестеро дітей — це більше, ніж зазвичай.



За словами виконавчої директорки пологового будинку Марини Ляшук, за час повномасштабної війни народжуваність на Волині зменшилася приблизно на 35%. До 2022 року в області щороку народжувалися близько 12 тисяч дітей, нині — 7–8 тисяч немовлят на рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новорічну ніч у Луцьку народилися четверо немовлят. Двоє дітей з’явилися на світ у Волинському обласному перинатальному центрі, ще двоє — у клінічному пологовому будинку Луцької громади.Про це повідомляє Суспільне Першою дитиною 2026 року в обласному перинатальному центрі стала дівчинка Меланія. Її мама, 28-річна лучанка Софія, народжувала під час повітряної тривоги в укритті медзакладу. Донька з’явилася на світ о 01:40 вагою 3 кілограми 725 грамів і зростом 54 сантиметри."В той момент надіялися, щоб усе було добре і з дитиною усе було добре. Про тривогу не думалося — були вибухи, працювало ППО, але, на щастя, усе обійшлося", — розповіла породілля Софія.За її словами, медики працювали злагоджено і як одна команда. Меланія — друга дитина в сім’ї.Також у цій пологовій залі укриття о 06:11 народився хлопчик, розповіла завідувачка пологового відділення перинатального центру Вікторія Костюк."У нас розгорнуті операційні й пологові зали безпосередньо в укритті. Саме тут у новорічну ніч народилися двоє дітей. Усі малюки почуваються добре й перебувають з мамами", — зазначила завідувачка.У клінічному пологовому будинку Луцької громади за новорічну ніч народилися двоє дітей — обидві дівчинки. Пологи відбулися о 01:15 та 04:30."Народилися дві хороші, доношені дівчинки. Зараз вони перебувають разом із мамами", — розповів завідувач пологового відділенняВдруге пологи припали на 1 січня у 24-річної Софії з селища Цумань. Цього разу як і п’ять років тому, каже породілля, народила дівчинку. Маля з’явилося на світ під час повітряної тривоги о 4:30. Назвуть донечку Веронікою, її вага 3 кілограми 420 грамів і зріст — 51 сантиметр. Це четверта дитина в сім’ї Шевчуків."Очікувала, що народжу 1 січня. Ніч була тривожною, але все пройшло добре і не довго", — поділилася мама Софія.Станом на обід 1 січня у цьому медзакладі загалом народилися шестеро дітей — це більше, ніж зазвичай.За словами виконавчої директорки пологового будинку Марини Ляшук, за час повномасштабної війни народжуваність на Волині зменшилася приблизно на 35%. До 2022 року в області щороку народжувалися близько 12 тисяч дітей, нині — 7–8 тисяч немовлят на рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію