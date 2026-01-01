Як у Ковелі ліквідовують наслідки атаки російських безпілотників у новорічну ніч. ВІДЕО





Люди прибирали вибиті шибки і тимчасово закривали вибите скло плівкою, - повідомляє



Як розповіла очільниця Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен, понад 60 тисяч жителів району станом на 17:00 залишилися без електрики і водопостачання через масовану атаку РФ.



"Вода подається почергово, за графіком. У районі 83 пункти незламності: розгорнули там, де немає електроенергії. На сьогодні в установах працює більш як 20 пунктів незламності. Наразі по ліквідації наслідків працюють слідчі, комунальні служби, які фіксують пошкодження", — сказала посадовиця.



Двічі переселенка Світлана Ковальчук, яка проживає в Ковелі, розповіла: у квартирі, яку орендує, від вибухів вибило шибки.



"Тепер залишилася без вікон, закрили матрацом. 13 градусів морозу було зранку, відчутно було. Тому ми почали піднімати питання, щоб нам допомогли чи плівкою, чи фанерою, чи склом. Ми були в укритті, тому що вже навчені. Ми переселенці з Луганської області, місто Попасна, і там таке нас застало, а тепер тут доганяє", — сказала жінка.



Ковельчанин Андрій під час повітряної тривоги у новорічну ніч був вдома. Вдень чоловік наводив лад біля будинку: прибирав скло, яке повилітало з вікон після удару російських безпілотників.



"Дитина маленька, хвора, то мусили сидіти в чотирьох стінах, не спускалися, бо холодно. Світла не було, водопостачання не було. Дитина маленька, скип'ятити воду, стерилізувати — це все проблематично", — розповів чоловік.



Усього в будинку є 72 квартири, з яких у 15 пошкоджені вікна. Мешканці цих квартир писали заяви на відшкодування збитків, зазначив голова ОСББ Степан Бондар.



"О четвертій годині ночі було 10 сильних вибухів. З однієї сторони побило вікна. Зараз робимо. Міліція працює і ми працюємо, щоб позасклити якось скоріше, то ж зима. У середині, в хатах, пожару не було, нічого", — зазначив волинянин.



Ковельчанин Віктор Данько розповів: окрім пошкоджених вікон у квартирах, вибило шибки на одному з поверхів у під'їзді.



"Нас Бог милував! Вікна нашої квартири виходять на ту сторону, так що в нас мєлочі. Ніч пройшла, сидячи в ванній: я, жінка, собака. Як кажуть: своя сорочка ближче до тіла, в хаті в себе, але жінка потім пішла в бомбосховище", — говорить чоловік.



Під час повітряної тривоги в укритті був місцевий житель Андрій Строчек. З його слів, у сховищі зустрічав і Новий рік, і свій день народження.



"Такого ще не було і більше не хочеться. Спустилися в укриття і переживали там. Гучно трошки, діти полякалися, але в кінці позасинали. Світла немає, з водою перебої. В мене павербанки завжди лежать заряджені. В крайньому разі виїжджаємо за місто, там і дачний будинок, і генератор", — сказав ковельчанин.



Питання ліквідації наслідків нічного обстрілу Волинської області обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомив голова облдержадміністрації Іван Рудницький.



За інформацією голови Ковельської громади Ігоря Чайки, наразі основна проблема полягає в тому, що потрібно швидко відновити вікна у багатоповерхівці в Ковелі. 1 січня на місці провели збори з ОСББ і домовилися з жителями про шляхи вирішення.



Зі слів посадовця, люди можуть замінити вікна самостійно та отримати компенсацію за це з бюджету громади або це зробить ремонтна бригада комунального підприємства міста. З фанерою, якою тимчасово закриють вікна від негоди, зазначив Ігор Чайка, допоможуть представники волинського бізнесу.





Що відомо про атаку РФ на Волині 1 січня

У новорічну ніч російські війська скерували на Волинь безпілотники. Внаслідок атаки зафіксували займання на об'єктах критичної інфраструктури у містах Луцьк та Ковель. Ніхто не травмувався і не загинув, розповів Суспільному голова обласної ОВА Іван Рудницький. Пожежу ліквідовували рятувальники.



У Ковелі БпЛА РФ атакували будівлі локомотивного депо в Ковелі. Загалом в області без світла понад 100 тисяч опонентів. У Ковельському районі станом на 13:00 без світла залишилися понад 63 тисячі абонентів. У районі підготували 83 пункти незламності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці однієї з багатоповерхівок у місті Ковелі, що на Волині, ліквідовують наслідки атаки російських безпілотників вночі 1 січня.Люди прибирали вибиті шибки і тимчасово закривали вибите скло плівкою, - повідомляє "Суспільне" Як розповіла очільниця Ковельської районної державної адміністрації, понад 60 тисяч жителів району станом на 17:00 залишилися без електрики і водопостачання через масовану атаку РФ."Вода подається почергово, за графіком. У районі 83 пункти незламності: розгорнули там, де немає електроенергії. На сьогодні в установах працює більш як 20 пунктів незламності. Наразі по ліквідації наслідків працюють слідчі, комунальні служби, які фіксують пошкодження", — сказала посадовиця.Двічі переселенка, яка проживає в Ковелі, розповіла: у квартирі, яку орендує, від вибухів вибило шибки."Тепер залишилася без вікон, закрили матрацом. 13 градусів морозу було зранку, відчутно було. Тому ми почали піднімати питання, щоб нам допомогли чи плівкою, чи фанерою, чи склом. Ми були в укритті, тому що вже навчені. Ми переселенці з Луганської області, місто Попасна, і там таке нас застало, а тепер тут доганяє", — сказала жінка.Ковельчанинпід час повітряної тривоги у новорічну ніч був вдома. Вдень чоловік наводив лад біля будинку: прибирав скло, яке повилітало з вікон після удару російських безпілотників."Дитина маленька, хвора, то мусили сидіти в чотирьох стінах, не спускалися, бо холодно. Світла не було, водопостачання не було. Дитина маленька, скип'ятити воду, стерилізувати — це все проблематично", — розповів чоловік.Усього в будинку є 72 квартири, з яких у 15 пошкоджені вікна. Мешканці цих квартир писали заяви на відшкодування збитків, зазначив голова ОСББ"О четвертій годині ночі було 10 сильних вибухів. З однієї сторони побило вікна. Зараз робимо. Міліція працює і ми працюємо, щоб позасклити якось скоріше, то ж зима. У середині, в хатах, пожару не було, нічого", — зазначив волинянин.Ковельчанинрозповів: окрім пошкоджених вікон у квартирах, вибило шибки на одному з поверхів у під'їзді."Нас Бог милував! Вікна нашої квартири виходять на ту сторону, так що в нас мєлочі. Ніч пройшла, сидячи в ванній: я, жінка, собака. Як кажуть: своя сорочка ближче до тіла, в хаті в себе, але жінка потім пішла в бомбосховище", — говорить чоловік.Під час повітряної тривоги в укритті був місцевий житель Андрій Строчек. З його слів, у сховищі зустрічав і Новий рік, і свій день народження."Такого ще не було і більше не хочеться. Спустилися в укриття і переживали там. Гучно трошки, діти полякалися, але в кінці позасинали. Світла немає, з водою перебої. В мене павербанки завжди лежать заряджені. В крайньому разі виїжджаємо за місто, там і дачний будинок, і генератор", — сказав ковельчанин.Питання ліквідації наслідків нічного обстрілу Волинської області обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомив голова облдержадміністрації Іван Рудницький.За інформацією голови Ковельської громади Ігоря Чайки, наразі основна проблема полягає в тому, що потрібно швидко відновити вікна у багатоповерхівці в Ковелі. 1 січня на місці провели збори з ОСББ і домовилися з жителями про шляхи вирішення.Зі слів посадовця, люди можуть замінити вікна самостійно та отримати компенсацію за це з бюджету громади або це зробить ремонтна бригада комунального підприємства міста. З фанерою, якою тимчасово закриють вікна від негоди, зазначив Ігор Чайка, допоможуть представники волинського бізнесу.У новорічну ніч російські війська скерували на Волинь безпілотники. Внаслідок атаки зафіксували займання на об'єктах критичної інфраструктури у містах Луцьк та Ковель. Ніхто не травмувався і не загинув, розповів Суспільному голова обласної ОВА Іван Рудницький. Пожежу ліквідовували рятувальники.У Ковелі БпЛА РФ атакували будівлі локомотивного депо в Ковелі. Загалом в області без світла понад 100 тисяч опонентів. У Ковельському районі станом на 13:00 без світла залишилися понад 63 тисячі абонентів. У районі підготували 83 пункти незламності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію