У Ковелі після обстрілу у новорічну ніч зникли десятки собак і котів





Про це йдеться на сторінці зоозахисників Kovel Animals, передає



У Ковелі після атаки росіян 1 січня зоозахисники отримали десятки повідомлень про зниклих тварин.



«Тварини дуже лякалися, вибігали з подвір’їв, зривалися з цепів, перестрибували двометрові паркани, вистрибували з вікон та ламали двері, в стані стресу та шоку не розуміли, що відбувалося, та тікали з домівок», – йдеться в дописі.



Завдяки репостам у соцмережах та допомозі небайдужих вдалося знайти багатьох домашніх улюбленців, але ще десятки блукають розгублені містом, ховаються у підвалах, сараях, закинутих будівлях.



«Звертаємося до усіх, хто побачить розгублену налякану тварину: не женіть, притримайте, дайте води та їжі, за можливості заберіть у тепле місце – вони налякані та розгублені і потребують допомоги, можливо, саме того пса чи кота, який скрутився калачиком у вашому під'їзді, зараз шукають господарі – допоможіть, зробіть фото, скиньте нам інформацію для оголошення про пошук господаря з даними про місце перебування та контактами для зв'язку. Звертаємося до власників тварин: якщо у вас згуба – скиньте фото та інформацію для публікації оголошення про згубу. Якщо у вашої старшої сусідки/сусіда зник пес, людина не має його фото, не знає, як користуватися соцмережами – просто напишіть нам текст з коротким описом згуби та контактами», – закликають зоозахисники.

