На війні загинув Герой з Волині Роман Ющенко

На війні загинув Герой з Волині Роман Ющенко
На війні з окупантами загинув волинянин Ющенко Роман Іванович.

Про це повідомив очільник Ковельської громади Ігор Чайка.

Стрілець-санітар 2-го єгерського відділення 2-го єгерського батальйону військової частини А4948 загинув 8 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Селидове Покровського району.

Попрощаються із воїном у неділю, 4 січня 2026 року, за наступним порядком:

12:30 – служба в церкві Святої мучениці Тетяни (вул. Остапа Вишні, 5; мікрорайон Ковеля-2);
13:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Роман Ющенко
Сьогодні, 21:15
Зеленський анонсував зміну очільників ОВА у п'яти областях
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
США будуть керувати Венесуелою до передачі влади, - Трамп
Сьогодні, 19:29
Як живе Луцький зоопарк взимку
Сьогодні, 19:09
Медіа
відео
1/8