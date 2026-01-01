На війні загинув Герой з Волині Роман Ющенко

Ющенко Роман Іванович.



Про це повідомив очільник Ковельської громади Ігор Чайка.



Стрілець-санітар 2-го єгерського відділення 2-го єгерського батальйону військової частини А4948 загинув 8 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Селидове Покровського району.



Попрощаються із воїном у неділю, 4 січня 2026 року, за наступним порядком:



12:30 – служба в церкві Святої мучениці Тетяни (вул. Остапа Вишні, 5; мікрорайон Ковеля-2);

13:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув волинянинПро це повідомив очільник Ковельської громадиСтрілець-санітар 2-го єгерського відділення 2-го єгерського батальйону військової частини А4948 загинув 8 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Селидове Покровського району.Попрощаються із воїном у неділю, 4 січня 2026 року, за наступним порядком:12:30 – служба в церкві Святої мучениці Тетяни (вул. Остапа Вишні, 5; мікрорайон Ковеля-2);13:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію