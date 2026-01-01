Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
Прогноз погоди на 4 січня
Луцьк
Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.
Область
Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
Прогноз погоди на 4 січня
Луцьк
Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.
Область
Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
США будуть керувати Венесуелою до передачі влади, - Трамп
Сьогодні, 19:29
Як живе Луцький зоопарк взимку
Сьогодні, 19:09
Скарб, що пережив навалу: у Володимирі археологи знайшли схованку купця XIII століття
Сьогодні, 17:15