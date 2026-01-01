Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 4 січня

Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 4 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.

Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.

Прогноз погоди на 4 січня

Луцьк

Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

Область

Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.


