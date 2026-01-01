Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 4 січня





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



Прогноз погоди на 4 січня



Луцьк



Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.



Область



Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.Прогноз погоди на 4 січняХмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.Хмарна погода. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію