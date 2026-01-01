Як живе Луцький зоопарк взимку

Як живе Луцький зоопарк взимку
Попри зимові морози та сніг, Луцький зоопарк продовжує жити у своєму ритмі. Більшість мешканців уже перебувають у теплих приміщеннях, де їм комфортно, а деякі тварини виходять на прогулянки лише у сонячні дні. На території панує спокій і зимова затишна атмосфера.

Журналісти ВСН побували у Луцькому зоопарку та переконалися: незалежно від пори року тут вирує життя.

Хоча не всіх мешканців зараз можна побачити — це природно для зимового періоду. Частину тварин перевели у спеціально обладнані зимові приміщення, аби забезпечити комфорт та безпеку. Зимова тиша додає місцю особливої гармонії: відвідувачів небагато, тож і стресу для звірів мінімум.


Теги: зоопарк, Луцьк, зима
