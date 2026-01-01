Середня зарплата в Україні перевищила 27 тисяч: де і кому платять найбільше





Про це свідчать офіційні дані Держстату, передає



Загальні цифри



Середня номінальна заробітна плата по Україні в листопаді 2025 року становила 27 167 грн.



Це на 0,9% більше, ніж було в жовтні. Тенденція до підвищення виплат зберігається попри складну економічну ситуацію.



Де платять найбільше



Традиційно лідером за рівнем доходів залишається столиця. Розрив між Києвом та іншими регіонами суттєвий — у столиці заробляють вдвічі більше, ніж в аутсайдерів рейтингу.



Регіони з найвищою зарплатою:



м. Київ — 40 633 грн



Дніпропетровська область — 31 706 грн



Луганська область — 31 340 грн



Регіони з найнижчими доходами:



Кіровоградська область — 19 079 грн



Чернівецька область — 19 096 грн



Чернігівська область — 20 344 грн



Кому платять найкраще



Статистика за видами діяльності чітко показує пріоритети ринку. Найбільш оплачуваною залишається сфера технологій, водночас соціально важливі професії опинилися внизу списку:



Найвища зарплата: сфера «інформація і телекомунікації» — 66 934 грн



Найнижча зарплата: сфера «освіта» — 16 622 грн



Таким чином, середньостатистичний айтівець заробляє вчетверо більше, ніж середньостатистичний педагог.



Борги з зарплати



Також Держстат оприлюднив дані про заборгованість по заробітній платі. Станом на 1 грудня 2025 року роботодавці заборгували працівникам 3,8 млрд грн.

