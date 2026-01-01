Середня зарплата в Україні перевищила 27 тисяч: де і кому платять найбільше

Ринок праці в Україні демонструє стабільну, хоча й повільну динаміку зростання. У листопаді 2025 року середня зарплата в Україні продовжила зростати і перетнула позначку у 27 тисяч гривень, тобто доходи штатних працівників зросли майже на відсоток.

Про це свідчать офіційні дані Держстату, передає ТСН.

Загальні цифри

Середня номінальна заробітна плата по Україні в листопаді 2025 року становила 27 167 грн.

Це на 0,9% більше, ніж було в жовтні. Тенденція до підвищення виплат зберігається попри складну економічну ситуацію.

Де платять найбільше

Традиційно лідером за рівнем доходів залишається столиця. Розрив між Києвом та іншими регіонами суттєвий — у столиці заробляють вдвічі більше, ніж в аутсайдерів рейтингу.

Регіони з найвищою зарплатою:

м. Київ — 40 633 грн

Дніпропетровська область — 31 706 грн

Луганська область — 31 340 грн

Регіони з найнижчими доходами:

Кіровоградська область — 19 079 грн

Чернівецька область — 19 096 грн

Чернігівська область — 20 344 грн

Кому платять найкраще

Статистика за видами діяльності чітко показує пріоритети ринку. Найбільш оплачуваною залишається сфера технологій, водночас соціально важливі професії опинилися внизу списку:

Найвища зарплата: сфера «інформація і телекомунікації» — 66 934 грн

Найнижча зарплата: сфера «освіта» — 16 622 грн

Таким чином, середньостатистичний айтівець заробляє вчетверо більше, ніж середньостатистичний педагог.

Борги з зарплати

Також Держстат оприлюднив дані про заборгованість по заробітній платі. Станом на 1 грудня 2025 року роботодавці заборгували працівникам 3,8 млрд грн.

