Середня зарплата в Україні перевищила 27 тисяч: де і кому платять найбільше
Сьогодні, 18:12
Ринок праці в Україні демонструє стабільну, хоча й повільну динаміку зростання. У листопаді 2025 року середня зарплата в Україні продовжила зростати і перетнула позначку у 27 тисяч гривень, тобто доходи штатних працівників зросли майже на відсоток.
Про це свідчать офіційні дані Держстату, передає ТСН.
Загальні цифри
Середня номінальна заробітна плата по Україні в листопаді 2025 року становила 27 167 грн.
Це на 0,9% більше, ніж було в жовтні. Тенденція до підвищення виплат зберігається попри складну економічну ситуацію.
Де платять найбільше
Традиційно лідером за рівнем доходів залишається столиця. Розрив між Києвом та іншими регіонами суттєвий — у столиці заробляють вдвічі більше, ніж в аутсайдерів рейтингу.
Регіони з найвищою зарплатою:
м. Київ — 40 633 грн
Дніпропетровська область — 31 706 грн
Луганська область — 31 340 грн
Регіони з найнижчими доходами:
Кіровоградська область — 19 079 грн
Чернівецька область — 19 096 грн
Чернігівська область — 20 344 грн
Кому платять найкраще
Статистика за видами діяльності чітко показує пріоритети ринку. Найбільш оплачуваною залишається сфера технологій, водночас соціально важливі професії опинилися внизу списку:
Найвища зарплата: сфера «інформація і телекомунікації» — 66 934 грн
Найнижча зарплата: сфера «освіта» — 16 622 грн
Таким чином, середньостатистичний айтівець заробляє вчетверо більше, ніж середньостатистичний педагог.
Борги з зарплати
Також Держстат оприлюднив дані про заборгованість по заробітній платі. Станом на 1 грудня 2025 року роботодавці заборгували працівникам 3,8 млрд грн.
