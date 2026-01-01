Скільки воїнів з Волині загинуло на війні у 2025 році





Такі дані оприлюднив телеграм-канал «Вечірній Луцьк»



Кількість загиблих була порахована по офіційних повідомленнях про загибель військовослужбовців, які оприлюднювали міські, селищні і сільські ради громад Волинської області.



Отож, згідно з таким підрахунком, такх повідомлень про смерть військовослужбовців з Волині у 2025 році було 820.



Йдеться про загибель під час виконання бойових завдань, смерть внаслідок поранень, хвороб, ДТП тощо.



Попереднього – 2024-го – року таких повідомлень було 913



У 2023 році – 783.

