Ціни злетіли: скільки коштують фрукти на луцькому ринку





Які фрукти нині обирають лучани та як формуються ціни, розповіли у сюжеті телеканалу



Люди зазначають, що без цих фруктів важко уявити святковий стіл, тому готові придбати їх навіть за вищими цінами, ніж торік.



Продавці ринку розповідають, що в асортименті значна кількість різновидів цитрусових: від турецьких і грецьких до іспанських мандаринів. Ціни суттєво варіюються залежно від походження та якості продукції.



Так, кілограм клементинок цього сезону коштує близько 100 грн, менші мандарини – 85 грн.



Турецькі фрукти продають приблизно по 100 грн/кг, а іспанські мандарини вже по 150 грн/кг. Продавці також пропонують виноград: сорт «молдова» – за 100 грн/кг, «киш-миш» – 180 грн/кг, а популярний сорт «кардинал» – 250 грн/кг, що значно дорожче за інші.



Грецький виноград на ринку можна знайти сьогодні по 90–100 грн/кг, італійський – близько 95 грн/кг, тоді як ціна на турецький виноград коливається в межах 75 грн/кг. За словами продавців, така різниця в ціні зумовлена якістю, розміром ягід та їх солодкістю.



Окрім цитрусових, на прилавках з’явилися й інші екзотичні фрукти. Зокрема, ананаси оцінюють від 280 до 300 грн за штуку, залежно від розміру та стиглості, а хурма цього сезону коштує близько 250 грн/кг.



Продавці відзначають, що попри неприємні погодні умови, покупці не відмовляються від покупки фруктів – навпаки, готові купувати різні види, щоб урізноманітнити святкове меню.

