На Волині розшукали зниклу неповнолітню дівчину
Сьогодні, 13:11
На Волині розшукали неповнолітню дівчину Глушейко Владиславу Василівну, 2011 року народження.
Про це повідомили на сторінці правоохоронців.
Дівчина 1 січня 2026 близько 18:00 пішла з дому і не повернулась. Де перебувала було невідомо.
ЇЇ розшукали 2 січня. Загрози її життю чи здоров'ю нема.
