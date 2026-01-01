На Волині розшукали зниклу неповнолітню дівчину





Про це повідомили на сторінці правоохоронців.



Дівчина 1 січня 2026 близько 18:00 пішла з дому і не повернулась. Де перебувала було невідомо.



ЇЇ розшукали 2 січня. Загрози її життю чи здоров'ю нема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукали неповнолітню дівчину Глушейко Владиславу Василівну, 2011 року народження.Про це повідомили на сторінці правоохоронців.Дівчина 1 січня 2026 близько 18:00 пішла з дому і не повернулась. Де перебувала було невідомо.ЇЇ розшукали 2 січня. Загрози її життю чи здоров'ю нема.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію