На Волині розшукали зниклу неповнолітню дівчину

На Волині розшукали неповнолітню дівчину Глушейко Владиславу Василівну, 2011 року народження.

Про це повідомили на сторінці правоохоронців.

Дівчина 1 січня 2026 близько 18:00 пішла з дому і не повернулась. Де перебувала було невідомо.

ЇЇ розшукали 2 січня. Загрози її життю чи здоров'ю нема.

Теги: розшук, дитина, Волинь
