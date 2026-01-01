Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 3 січня. Долар втратив 18 коп., євро зменшилося у ціні аж на 24 коп. Злотий опустився на 9 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,17 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,55 (-24 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (-9 коп.)
