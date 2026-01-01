Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,17 (-18 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,55 (-24 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,71 (-9 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 3 січня. Долар втратив 18 коп., євро зменшилося у ціні аж на 24 коп. Злотий опустився на 9 коп.Про це повідомили на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 42,17 (-18 коп.)Курс євро1 євро — 49,55 (-24 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,71 (-9 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію