Чи очікувати магнітні бурі 3 січня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 3 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей.
В суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність — помірною.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.
