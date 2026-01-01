Чи очікувати магнітні бурі 3 січня: прогноз

У суботу, 3 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей.В суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність — помірною.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.