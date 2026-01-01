«Путіну не потрібна територія»: російський експрем’єр назвав справжню мету Кремля у війні
Сьогодні, 09:15
Попри величезні втрати російської армії за скромного просування на фронті, президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї кінцевої мети — повернути Україну в орбіту впливу Москви.
Про це в коментарі The Times сказав колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Касьянов.
«Путіну не потрібна територія. Він поставив перед собою мету знищити незалежність України і не може відступити», — заявив він у розмові з журналістами.
Касьянов додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа не може домогтися успіху у врегулюванні російсько-української війни, оскільки вона не розуміє суті цього конфлікту.
За його словами, Вашингтон продовжує вірити в те, що ця війна нібито є «конфліктом двох лідерів, яких необхідно примирити».
У виданні підкреслили, що російські опозиціонери та аналітики вважають, що Путін розглядає захоплення українських територій як другорядне питання.
У своїх виступах він і його високопоставлені чиновники неодноразово говорили про необхідність усунути «корінні причини» війни, маючи на увазі під цим прозахідний уряд України.
