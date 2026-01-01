Попри величезні втрати російської армії за скромного просування на фронті, президент РФне відмовиться від своєї кінцевої мети — повернути Україну в орбіту впливу Москви.Про це в коментарі The Times сказав колишній прем’єр-міністр РФ«Путіну не потрібна територія. Він поставив перед собою мету знищити незалежність України і не може відступити», — заявив він у розмові з журналістами.Касьянов додав, що адміністрація президента СШАне може домогтися успіху у врегулюванні російсько-української війни, оскільки вона не розуміє суті цього конфлікту.За його словами, Вашингтон продовжує вірити в те, що ця війна нібито є «конфліктом двох лідерів, яких необхідно примирити».У виданні підкреслили, що російські опозиціонери та аналітики вважають, що Путін розглядає захоплення українських територій як другорядне питання.У своїх виступах він і його високопоставлені чиновники неодноразово говорили про необхідність усунути «корінні причини» війни, маючи на увазі під цим прозахідний уряд України.