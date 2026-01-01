Буданов - новий голова ОП. Зеленський підписав указ

Президент Українипідписав указ про призначеннякерівником Офісу президента України. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.На сайті Офісу президента опубліковано указ: "Призначити Кирила Олексійовича Буданова керівником Офісу президента Україна".Таким чином, після підписання указу Буданов офіційно приступає до виконання обов’язків на посаді керівника Офісу президента.Варто зазначити, що про намір призначити Кирила Буданова керівником ОП стало відомо у п'ятницю, 2 січня, коли Зеленський повідомив про свою зустріч із тодішнім очільником ГУР.Президент зазначав, що доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО та іншими інституціями оновити стратегічні основи оборони й розвитку держави, а також визначити подальші кроки у сфері безпеки.Буданов згодом публічно підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави, назвавши її новим рубежем відповідальності та наголосивши на важливості зосередження на стратегічній безпеці України.Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. У шкільні роки займався спортивним підводним плаванням і підводним орієнтуванням - ці навички згодом стали у пригоді вже на службі.У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ і того ж року розпочав службу у воєнній розвідці України. Після початку російської агресії у 2014-му Буданов брав участь у бойових діях на сході країни та у спеціальних операціях ГУР, зокрема на тимчасово окупованих територіях.У 2018-2020 роках перебував на закритій спеціальній роботі, деталі якої не розголошуються з міркувань безпеки. У 2020 році перейшов до Служби зовнішньої розвідки, а вже 5 серпня того ж року указом президента був призначений начальником Головного управління розвідки Міноборони України.Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Буданов очолив Комітет з питань розвідки при президентові та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, ставши однією з ключових публічних фігур у сфері безпеки.За роки служби він тричі був поранений, отримав ордени "За мужність" усіх ступенів, у 2023 році став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні, а у лютому 2024-го був удостоєний звання Героя України.Паралельно Буданов продовжував навчання: закінчив Воєнно-дипломатичну академію, вступив до аспірантури з політології, пройшов курс зі стратегічного управління та у 2024 році отримав звання почесного доктора Київської школи економіки.Буданов вільно володіє кількома іноземними мовами та має високий авторитет у середовищі українських військових і розвідників. У професійному середовищі його часто називають одним із найрезультативніших очільників розвідки за весь час незалежності України.Сам Буданов неодноразово розповідав, що ставав мішенню численних замахів - їхня кількість, за його оцінками, перевищує десять і може сягати двох десятків. Він пов’язує це з активною та результативною роботою українських спецслужб проти Росії.За даними соціологів, Кирило Буданов разом із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним сьогодні мають один із найвищих рівнів суспільної довіри.