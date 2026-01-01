Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони

Перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Україниможе очолити Міністерство оборони.Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України"Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Він глибоко займається питанням "Лінії дронів", працює результативно в цифровізації держпослуг і процесів", - зазначив Зеленський.За його словами, наразі необхідно реалізувати у сфері оборони такі зміни, "які допоможуть".Він уточнив, що чинний міністр оборони Денис Шмигаль залишається у команді. Президент запропонував йому інший напрямок у державній роботі.Зеленський підкреслив, що у 2025 році Міноборони дало хороші результати. Зокрема, у грудні було виконано доручення з виробництва дронів-перехоплювачів - понад тисячу одиниць на добу.Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області.Вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті, де закінчив факультет соціології та управління за спеціальністю "соціологія".До приходу в державну владу Федоров займався підприємницькою та проектною діяльністю у сфері цифрових комунікацій та маркетингу.У 2019 році він став керівником цифрового напряму виборчої кампанії Володимира Зеленського, після чого був призначений віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України.На цій посаді Федоров займається розвитком електронного уряду, цифрових державних послуг та впровадження інноваційних технологій у публічному секторі.