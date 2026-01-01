У Німеччині хочуть депортувати чоловіків-біженців до України: подробиці





Одним із ключових пунктів пропозиції є питання перебування у Німеччині українських чоловіків призовного віку. Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Олександр Гоффманн висловив чітку позицію щодо цієї категорії біженців.



За його словами, «придатні до служби українські чоловіки» повинні повернутися в Україну. Німецькі політики вважають, що вони мають «внести свій вклад у захист своєї країни», замість того щоб залишатися в Європі.



Крім питання мобілізаційного ресурсу, у ХСС порушили тему фінансового забезпечення біженців. У проєкті резолюції міститься вимога, щоб усі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували власні активи для покриття витрат на своє перебування у Німеччині.



Згідно з документом, це нововведення має стосуватися, зокрема, й українців, які в’їхали до країни після квітня 2025 року та підпадають під дію Закону о допомозі шукачам притулку.



Масштабні депортації 2026 року



Документ також торкається долі біженців з інших країн, зокрема Сирії. Депутати ХСС наполягають на тому, що громадянська війна в Сирії завершилася, і країна перебуває на етапі відновлення, тому підстави для захисту більшості сирійців більше не є актуальними.



Партія пропонує провести у 2026 році «масштабну депортаційну операцію». Планується організація регулярних рейсів для повернення мігрантів до країн походження, зокрема до Сирії та Афганістану. Для тих, хто відмовиться виїжджати добровільно, процедуру депортації вимагають розпочати «якнайшвидше».

Spiegel

