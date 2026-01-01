Водій обласного ТЦК звільнився з золотими злитками — декларація





Деталі про майно колишнього співробітника стали відомі завдяки публікації в реєстрі електронних декларацій, передає



Згідно з офіційними даними, протягом 2025 року на посаді водія у військкоматі чоловік заробив 200 тис. грн. Додатковим джерелом його доходу стала пенсія, яка становила 75 тис. грн.



Водночас у розділі фінансових активів декларант зазначив готівкові кошти або рахунки в розмірі 300 тис. грн, а також золоті злитки, ринкова вартість яких оцінюється у 220 тис. грн.



Відомо, що водій офіційно завершив свою роботу в обласному ТЦК 2025 року.



«Золота лихоманка» серед посадовців



Цей випадок не є поодиноким серед представників державних структур і військових установ. Раніше аналогічні активи фіксувалися і в інших звітах.



Так, співробітник Київського обласного ТЦК Олег Коломієць разом із дружиною офіційно придбав кілограм золота.



Коштовні злитки декларували керівник підрозділу зберігання боєприпасів, ексочільник прокуратури Тернопільщини Микола Петришин, а також представник НАЗК.



Також про наявність золотих накопичень звітували посадовці митниці та колишні члени наглядової ради «Укрфінжитла».



Тенденція до зберігання заощаджень у дорогоцінних металах стає все помітнішою серед українських держслужбовців і працівників оборонної сфери.

