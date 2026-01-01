Водій обласного ТЦК звільнився з золотими злитками — декларація

Водій Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) привернув увагу своїми статками. Під час процедури звільнення чоловік подав фінансовий звіт, у якому серед іншого майна зазначив накопичення у вигляді банківського золота.

Деталі про майно колишнього співробітника стали відомі завдяки публікації в реєстрі електронних декларацій, передає ТСН.

Згідно з офіційними даними, протягом 2025 року на посаді водія у військкоматі чоловік заробив 200 тис. грн. Додатковим джерелом його доходу стала пенсія, яка становила 75 тис. грн.

Водночас у розділі фінансових активів декларант зазначив готівкові кошти або рахунки в розмірі 300 тис. грн, а також золоті злитки, ринкова вартість яких оцінюється у 220 тис. грн.

Відомо, що водій офіційно завершив свою роботу в обласному ТЦК 2025 року.

«Золота лихоманка» серед посадовців

Цей випадок не є поодиноким серед представників державних структур і військових установ. Раніше аналогічні активи фіксувалися і в інших звітах.

Так, співробітник Київського обласного ТЦК Олег Коломієць разом із дружиною офіційно придбав кілограм золота.

Коштовні злитки декларували керівник підрозділу зберігання боєприпасів, ексочільник прокуратури Тернопільщини Микола Петришин, а також представник НАЗК.

Також про наявність золотих накопичень звітували посадовці митниці та колишні члени наглядової ради «Укрфінжитла».

Тенденція до зберігання заощаджень у дорогоцінних металах стає все помітнішою серед українських держслужбовців і працівників оборонної сфери.

