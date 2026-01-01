Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка, - ЗМІ

Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський розглядає можливість зняти з посади голову СБУ Василя Малюка та призначити його на іншу посаду.

Про це РБК-Україна розповіли інформовані джерела у владі.

У разі відповідного рішення президента відставку Малюка, згідно закону, має ухвалити Верховна Рада.

"Спроби зняти Василя Малюка із посади справді є. Але наразі ще нічого не вирішено, іде обговорення", - сказало одне з джерел.

Співрозмовники видання у владних колах зазначили, що є ті, хто вважають можливе звільнення Малюка серйозним послабленням обороноздатності України, враховуючи останні гучні операції СБУ, зокрема "Павутину".

За словами співрозмовників, таке можливе рішення президента викличе багато запитань.

"Малюк перетворив СБУ на ефективну спецслужбу, яка проводить унікальні спецоперації і дає Україні сильні «карти» за столом перемовин", - каже одне з джерел.

