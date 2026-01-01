Яку погоду прогнозують синоптики на Водохреще на Волині: подробиці

Україна святкує Водохреще або Йордан 6 січня. У цей день синоптики, попередньо, прогнозують плюсову температуру лише в кількох регіонах.Про це пише «24 Канал» з посиланням на синоптика відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центруСиноптики ще не мають точних прогнозів на ці дати, однак мають консультативний прогноз. Тенденції, які спостерігаються на початку січня показують, що з 5 до 9 січня сніг і дощ може накрити Південь і Схід України.У нічні години температура повітря може досягати позначки від 0 до 6 градусів морозу. Вдень може бути дещо тепліше – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.На решті території також попередньо прогнозують сніг та мокрий сніг на Водохреще. Температура вночі опускатиметься до 12 градусів морозу, а в день прогнозується від 0 до 6 градусів морозу.«Це попередній прогноз на 5 – 9 січня, який спрогнозували наші синоптики відповідно до тих аналітичних моделей, які наразі доступні. Звісно, погода може трішки змінитися, оскільки все рухається і відповідно міняється», – сказав Іван Семиліт.Зазначимо: Водохреще – одне з найбільших християнських свят, яке в Україні відзначають 6 січня за новоюліанським календарем. Воно присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан і символізує духовне очищення та оновлення.У цей день у храмах і на водоймах освячують воду, якій приписують особливі цілющі властивості. В цей день люди занурюються у крижану воду, вірячи, що вона змиває гріхи й дарує здоров’я.