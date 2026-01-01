У селі на Волині п’яні чоловіки підпалили композиції на Алеї слави

У селі на Волині п’яні чоловіки підпалили композиції на Алеї слави
У селі Сокіл Рожищенської громади 1 січня двоє нетверезих молодиків поглумилися з Алеї слави загиблим воїнам — підпалили декоративні композиції в центрі села, шокувавши місцевих жителів.

Це сталося у перший день нового року, 1 січня, розповіли Район.Рожище місцеві мешканці.

Двоє п'яних чоловіків підпалили декоративні композиції на Алеї слави загиблим у війні односельцям та уродженцям Сокола.

За словами місцевих жителів, це зробили не чужі люди, а виходці із Сокола, яким добре знайомі люди, що дивляться тепер тільки із пам'ятних інформаційних портретів.

Поліцію на місце інциденту не викликали, там вже все прибрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скандал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині п’яні чоловіки підпалили композиції на Алеї слави
Сьогодні, 14:08
На Волині розшукали зниклу неповнолітню дівчину
Сьогодні, 13:11
Яку погоду прогнозують синоптики на Водохреще на Волині: подробиці
Сьогодні, 12:18
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 3 січня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8