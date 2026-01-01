У селі на Волині п’яні чоловіки підпалили композиції на Алеї слави





Це сталося у перший день нового року, 1 січня, розповіли



Двоє п'яних чоловіків підпалили декоративні композиції на Алеї слави загиблим у війні односельцям та уродженцям Сокола.



За словами місцевих жителів, це зробили не чужі люди, а виходці із Сокола, яким добре знайомі люди, що дивляться тепер тільки із пам'ятних інформаційних портретів.



Поліцію на місце інциденту не викликали, там вже все прибрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Сокіл Рожищенської громади 1 січня двоє нетверезих молодиків поглумилися з Алеї слави загиблим воїнам — підпалили декоративні композиції в центрі села, шокувавши місцевих жителів.Це сталося у перший день нового року, 1 січня, розповіли Район.Рожище місцеві мешканці.Двоє п'яних чоловіків підпалили декоративні композиції на Алеї слави загиблим у війні односельцям та уродженцям Сокола.За словами місцевих жителів, це зробили не чужі люди, а виходці із Сокола, яким добре знайомі люди, що дивляться тепер тільки із пам'ятних інформаційних портретів.Поліцію на місце інциденту не викликали, там вже все прибрали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію