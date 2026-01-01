Чи очікувати магнітні бурі 10 січня: прогноз

У суботу, 10 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
