Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Денисом Савчуком

20 березня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У п’ятницю, 20 березня, о 10.30 годині у Свято-Феодосіївській церкві (р-н вул. Володимирської) відбудеться відспівування військовослужбовця Савчука Дениса Сергійовича (18.03.1986 року народження), який загинув 22 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Миколаєво-Дар'їно Курської області.О 09.40 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вулиці Гірна, 2б, де проживав Герой, згодом — до Свято-Феодосіївської церкви.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.