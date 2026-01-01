Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Денисом Савчуком

20 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Денисом Савчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 20 березня, о 10.30 годині у Свято-Феодосіївській церкві (р-н вул. Володимирської) відбудеться відспівування військовослужбовця Савчука Дениса Сергійовича (18.03.1986 року народження), який загинув 22 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Миколаєво-Дар'їно Курської області.

О 09.40 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вулиці Гірна, 2б, де проживав Герой, згодом — до Свято-Феодосіївської церкви.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


