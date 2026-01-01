Зарплата від 30 до 50 тисяч гривень: перелік найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 16:42
Станом на 19 березня у Волинському обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) пропонують 1634 вакансії, на обліку перебуває 2464 безробітних.
Про це у коментарі Суспільному розповіла провідна фахівчиня з аналізу ринку праці фінансового управління Волинського ОЦЗ Лариса Москалюк.
З її слів, у переліку найбільш оплачуваних вакансій є 10 робочих місць, за яких роботодавці пропонують від 30 000 до 50 000 гривень у місяць:
водій автотранспортних засобів у Ковелі — 50 000 грн;
головний бухгалтер у Луцьку — 40 000 грн;
комплектувальник проводів у селі Рованці — 36 958 грн;
товарознавець у селищі Локачі — 35 000 грн;
сімейний лікар у селищі Турійськ — 34 000 грн;
інженер з проєктно-кошторисної роботи у Луцьку — 30 000 грн;
слюсар-ремонтник у Луцьку — 30 000 грн;
менеджер з постачання у Луцьку — 30 000 грн.
У центрі зайнятості зазначили, що мешканцям Волині роботодавці також пропонують роботу з наданням житла.
Про це у коментарі Суспільному розповіла провідна фахівчиня з аналізу ринку праці фінансового управління Волинського ОЦЗ Лариса Москалюк.
З її слів, у переліку найбільш оплачуваних вакансій є 10 робочих місць, за яких роботодавці пропонують від 30 000 до 50 000 гривень у місяць:
водій автотранспортних засобів у Ковелі — 50 000 грн;
головний бухгалтер у Луцьку — 40 000 грн;
комплектувальник проводів у селі Рованці — 36 958 грн;
товарознавець у селищі Локачі — 35 000 грн;
сімейний лікар у селищі Турійськ — 34 000 грн;
інженер з проєктно-кошторисної роботи у Луцьку — 30 000 грн;
слюсар-ремонтник у Луцьку — 30 000 грн;
менеджер з постачання у Луцьку — 30 000 грн.
У центрі зайнятості зазначили, що мешканцям Волині роботодавці також пропонують роботу з наданням житла.
