Зарплата від 30 до 50 тисяч гривень: перелік найбільш оплачуваних вакансій на Волині





Про це у коментарі Лариса Москалюк.



З її слів, у переліку найбільш оплачуваних вакансій є 10 робочих місць, за яких роботодавці пропонують від 30 000 до 50 000 гривень у місяць:



водій автотранспортних засобів у Ковелі — 50 000 грн;



головний бухгалтер у Луцьку — 40 000 грн;



комплектувальник проводів у селі Рованці — 36 958 грн;



товарознавець у селищі Локачі — 35 000 грн;



сімейний лікар у селищі Турійськ — 34 000 грн;



інженер з проєктно-кошторисної роботи у Луцьку — 30 000 грн;



слюсар-ремонтник у Луцьку — 30 000 грн;



менеджер з постачання у Луцьку — 30 000 грн.



У центрі зайнятості зазначили, що мешканцям Волині роботодавці також пропонують роботу з наданням житла.

Станом на 19 березня у Волинському обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) пропонують 1634 вакансії, на обліку перебуває 2464 безробітних.Про це у коментарі Суспільному розповіла провідна фахівчиня з аналізу ринку праці фінансового управління Волинського ОЦЗ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію