Зарплата від 30 до 50 тисяч гривень: перелік найбільш оплачуваних вакансій на Волині

Станом на 19 березня у Волинському обласному центрі зайнятості (ОЦЗ) пропонують 1634 вакансії, на обліку перебуває 2464 безробітних.

Про це у коментарі Суспільному розповіла провідна фахівчиня з аналізу ринку праці фінансового управління Волинського ОЦЗ Лариса Москалюк.

З її слів, у переліку найбільш оплачуваних вакансій є 10 робочих місць, за яких роботодавці пропонують від 30 000 до 50 000 гривень у місяць:

водій автотранспортних засобів у Ковелі — 50 000 грн;

головний бухгалтер у Луцьку — 40 000 грн;

комплектувальник проводів у селі Рованці — 36 958 грн;

товарознавець у селищі Локачі — 35 000 грн;

сімейний лікар у селищі Турійськ — 34 000 грн;

інженер з проєктно-кошторисної роботи у Луцьку — 30 000 грн;

слюсар-ремонтник у Луцьку — 30 000 грн;

менеджер з постачання у Луцьку — 30 000 грн.

У центрі зайнятості зазначили, що мешканцям Волині роботодавці також пропонують роботу з наданням житла.

