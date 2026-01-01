На Волині викрили зловмисників, які грабували автомобілі. ВІДЕО

Волинські поліцейські викрили групу осіб, яка вчиняла систематичні крадіжки з автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Двох фігурантів затримано, слідчі оголосили їм про підозри за ч.4 ст.185 Кримінального Кодексу України.У кінці лютого до Луцька прибули двоє чоловіків з інших областей. Лише зійшовши з потяга, вони одразу почали ретельно маскувати свої злочинні наміри: рухались окремо, не спілкувались, щоб не викликати зайвих питань та «не світитись» на камерах спостереження, що є в нашому місті.Згодом вони оселилися в одному з житлових комплексів, винайнявши квартиру на підроблені документи з метою конспірації, та вийшли в розвідку. Гастролери вислідкували чоловіка, в автівці якого була значна сума грошей. Дочекавшись, коли той покине транспортний засіб, вони за допомогою спеціального приладу відімкнули легковик і забрали з нього всі кошти. Того ж дня спритники обікрали ще один транспортний засіб.Громадяни, очевидно, відчули себе «джентльменами удачі» з фільму, бо ж спершу їм дійсно щастило на «улов»: з одного з авто вдалось поцупити загалом понад 20 тисяч доларів.Після вчинення злочину вони знову ж таки маскувались, намагаючись заплутати свої сліди та згодом покинули Луцьк на легковику, яким прибула по «бізнесменів» жінка одного з причетних.Але ці хитрі, на їх думку, витівки наші поліцейські розкрили та все ретельно задокументували: кожен крок і напрямок руху, всі дії і способи вчинення крадіжок.На місцях злочинів професійно працювала слідчо-оперативна група. Працівники управління карного розшуку ГУНП, кримінальна поліція та слідчі Луцького РУП, відділ кримінального аналізу й інші оперативні служби ГУНП, криміналісти виконали надзвичайно кропітку роботу, аби вийти на слід зловмисників. І вона – дала результат.Наші поліцейські встановили двох організаторів злочинної схеми кваліфікованих крадіжок з транспортних засобів та їх «помічників». Головні виконавці – мешканці Львова й Ужгорода.18 березня правоохоронці провели одночасно дев’ять санкціонованих обшуків на Львівщині, Харківщині, Закарпатті і в Києві. Заходи відбувались за силової підтримки спецпризначенців поліції та під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури. Під час обшуків вилучили прилади, за допомогою яких відмикали автомобілі, мобільні телефони, сім-картки, транспортні засоби та інші докази по справі, а також марихуану.Двох причетних затримали в порядку ст. 615 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили їм про підозри за ч.4 ст.185 КК України. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.