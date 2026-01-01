У Луцьку в міській лікарні оновили операційний блок
Сьогодні, 19:09
У Луцькій міській лікарні оновили операційний блок. На ремонт витратили майже 23,5 мільйони гривень з міського бюджету, з яких 8,7 мільйона — вартість сучасного медичного обладнання.
Ремонт операційного блоку тривав поетапно понад 2,5 роки, розповів Суспільному 19 березня заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцької міськради Олександр Олішевський.
З його слів, усі ремонтні роботи проводилися паралельно з наданням медичної допомоги. Зупинити роботу операційного блоку неможливо, бо міська лікарня працює ургентно.
Загалом у Луцькій міській лікарні повністю відремонтували три операційних зали. У двох залах, зокрема, модернізували систему вентиляції, оновили барокамеру та коридор.
Після ремонту операції проводитимуть під рентгеном, що полегшить роботу хірургів, додав Олександр Олішевський.
Довідково: упродовж 2025 року в "Медичному об’єднанні Луцької громади" провели 3 024 операції, з них понад 8 500 — невідкладні.
