У Луцьку в міській лікарні оновили операційний блок





Ремонт операційного блоку тривав поетапно понад 2,5 роки, розповів Олександр Олішевський.



З його слів, усі ремонтні роботи проводилися паралельно з наданням медичної допомоги. Зупинити роботу операційного блоку неможливо, бо міська лікарня працює ургентно.



Загалом у Луцькій міській лікарні повністю відремонтували три операційних зали. У двох залах, зокрема, модернізували систему вентиляції, оновили барокамеру та коридор.



Після ремонту операції проводитимуть під рентгеном, що полегшить роботу хірургів, додав Олександр Олішевський.



Довідково: упродовж 2025 року в "Медичному об’єднанні Луцької громади" провели 3 024 операції, з них понад 8 500 — невідкладні.

На ремонт витратили майже 23,5 мільйони гривень з міського бюджету, з яких 8,7 мільйона — вартість сучасного медичного обладнання. Ремонт операційного блоку тривав поетапно понад 2,5 роки, розповів Суспільному 19 березня заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцької міськради

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію