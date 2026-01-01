У Луцьку водій маршрутки після завершення рейсу допоміг жінці дістатися додому





Цією історією поділилася Лана Козаченко у одній з луцьких фейсбук-груп, передає



Зі слів лучанки, ця ситуація змусила її повірити в добро ще сильніше.



«Я довго стояла на зупинці. Чекала свій транспорт, якого не було... І тут зупиняється приміський автобус, який, як виявилось, вже їхав у гараж. Я просто наважилась запитати водія, чи не їде він у моєму напрямку. Він сказав: "Сідайте, підвезу. Висаджу недалеко, де вам потрібно". У салоні – нікого. Лише я і він. Я запитала, скільки коштує проїзд… а він усміхнувся і відповів: "Нічого не потрібно"», – розповіла Лана.



Водія, як каже дівчина, звати Ігор, він підібрав пасажирку на зупинці біля депо. Проте вона не пам’ятає точно маршрут автобуса та вказала, що ймовірно це – «Луцьк-Воротнів».



«У мене не було чим віддячити, окрім двох маленьких шоколадних цукерок, які випадково були зі мною. Я залишила їх йому – і це було так мало в порівнянні з тим теплом, яке він мені подарував. Ми часто поспішаємо, закриваємось, проходимо повз одне одного, а іноді достатньо просто бути Людиною. Ігорю, якщо Ви раптом це прочитаєте – дякую Вам за доброту без причини. За віру, яку Ви сьогодні повернули».



У коментарях користувачі зазначили, що цим водієм міг бути Ігор Пушка, який їздить на 167 маршруті.



Сама ж Лана вірить, що добро не зникає, а повертається, і цього дня знайшло її, коли вона відчувала безнадію.

