Безпілотники будуть у повній бойовій готовності: «Українська команда» передала 5 штурмовій великі генератори

Волонтери «Української команди» передали велику партію генераторів бійцям 5 окремої штурмової Київської бригади.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Головна зброя сучасної війни – безпілотники. І вони завжди мають бути заряджені. «Українська команда» передала велику партію генераторів 5 штурмовій Київській бригаді», - йдеться у повідомленні.Бійці цієї бригади захищали Київ та Київщину. Брали участь в боях за Луганщину та Донеччину. І зараз героїчно воюють на найгарячіших точках на Сході України.«Упевнений: завдяки нашій допомозі вся високотехнологічна зброя 5 штурмової завжди буде у повній бойовій готовності. Що дасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання», - сказав керівник «Української команди»Бійці 5 штурмової подякували всім, хто допомагає війську.«Від імені командування та особового складу 5 окремої штурмової Київської бригади щиро дякуємо за підтримку «Українській команді» і всім, хто долучився до збору», - сказав представник бригади.Раніше повідомлялося, що з 2022 року «Українська команда» передала військовим та цивільним понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень. Зокрема, на фронт відправлено 4000 дронів, сотні зарядних станцій та генераторів, понад 100 автомобілів тощо.