Орендувати самокат у Луцьку тепер дорожче: тарифи
Сьогодні, 22:12
З настанням весни у Луцьку відновили роботу сервіси прокату електросамокатів. У місті вже працюють дві мережі — Jet та Vevi.
Самокати Jet
Сервіс Jet розпочав сезон у першій половині березня. У 2026 році вартість розблокування самоката становить 10 грн, а кожна хвилина поїздки — 4,79 грн, пише misto.media.
Цьогоріч година катання вартує близько 287 грн.
Нагадаємо, торік хвилина користування коштувала 3,60 грн, а година — 216 грн.
У Луцьку вже доступні понад 150 електросамокатів цієї мережі.
Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:
Встановити додаток Jet.ua.
Авторизуватися і обрати місто.
Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.
Розблокувати самокат.
Почати поїздку.
Vevi
Ще одна мережа Vevi, яка запрацювала у місті з минулого року, відкрила сезон на початку тижня. До слова, нові самокати модернізовані.
Тарифи аналогічні з компанією Jet — 10 грн за розблокування та 4,79 грн за хвилину поїздки. Година — близько 287 грн.
У порівнянні з 2025 роком ціни у Vevi були дещо нижчими. Розблокувати самокат вартувало 9 грн, а хвилина поїздки — 3,68 грн та близько 220 грн за годину.
Цьогоріч мережа розмістила на вулицях міста приблизно 130 самокатів. Частину з них оновили, зокрема, на кермі з’явилися зручні тримачі для смартфонів, які дозволяють під час поїздки стежити за маршрутом і мапами.
Аби розблокувати самокат, потрібно завантажити додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструватись.
Самокати Jet
Сервіс Jet розпочав сезон у першій половині березня. У 2026 році вартість розблокування самоката становить 10 грн, а кожна хвилина поїздки — 4,79 грн, пише misto.media.
Цьогоріч година катання вартує близько 287 грн.
Нагадаємо, торік хвилина користування коштувала 3,60 грн, а година — 216 грн.
У Луцьку вже доступні понад 150 електросамокатів цієї мережі.
Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:
Встановити додаток Jet.ua.
Авторизуватися і обрати місто.
Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.
Розблокувати самокат.
Почати поїздку.
Vevi
Ще одна мережа Vevi, яка запрацювала у місті з минулого року, відкрила сезон на початку тижня. До слова, нові самокати модернізовані.
Тарифи аналогічні з компанією Jet — 10 грн за розблокування та 4,79 грн за хвилину поїздки. Година — близько 287 грн.
У порівнянні з 2025 роком ціни у Vevi були дещо нижчими. Розблокувати самокат вартувало 9 грн, а хвилина поїздки — 3,68 грн та близько 220 грн за годину.
Цьогоріч мережа розмістила на вулицях міста приблизно 130 самокатів. Частину з них оновили, зокрема, на кермі з’явилися зручні тримачі для смартфонів, які дозволяють під час поїздки стежити за маршрутом і мапами.
Аби розблокувати самокат, потрібно завантажити додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструватись.
Вибір редактора
Останні новини
Орендувати самокат у Луцьку тепер дорожче: тарифи
Сьогодні, 22:12
«Ми живемо на пороховій бочці»: у Нововолинській громаді на Волині триває ліквідація наслідків після атаки РФ
Сьогодні, 21:45
Безпілотники будуть у повній бойовій готовності: «Українська команда» передала 5 штурмовій великі генератори
Сьогодні, 21:22