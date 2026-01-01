Орендувати самокат у Луцьку тепер дорожче: тарифи





Самокати Jet



Сервіс Jet розпочав сезон у першій половині березня. У 2026 році вартість розблокування самоката становить 10 грн, а кожна хвилина поїздки — 4,79 грн, пише



Цьогоріч година катання вартує близько 287 грн.



Нагадаємо, торік хвилина користування коштувала 3,60 грн, а година — 216 грн.



У Луцьку вже доступні понад 150 електросамокатів цієї мережі.



Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:



Встановити додаток Jet.ua.



Авторизуватися і обрати місто.



Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.



Розблокувати самокат.



Почати поїздку.



Vevi



Ще одна мережа Vevi, яка запрацювала у місті з минулого року, відкрила сезон на початку тижня. До слова, нові самокати модернізовані.



Тарифи аналогічні з компанією Jet — 10 грн за розблокування та 4,79 грн за хвилину поїздки. Година — близько 287 грн.



У порівнянні з 2025 роком ціни у Vevi були дещо нижчими. Розблокувати самокат вартувало 9 грн, а хвилина поїздки — 3,68 грн та близько 220 грн за годину.



Цьогоріч мережа розмістила на вулицях міста приблизно 130 самокатів. Частину з них оновили, зокрема, на кермі з’явилися зручні тримачі для смартфонів, які дозволяють під час поїздки стежити за маршрутом і мапами.



Аби розблокувати самокат, потрібно завантажити додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструватись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням весни у Луцьку відновили роботу сервіси прокату електросамокатів. У місті вже працюють дві мережі — Jet та Vevi.Сервіс Jet розпочав сезон у першій половині березня. У 2026 році вартість розблокування самоката становить 10 грн, а кожна хвилина поїздки — 4,79 грн, пише misto.media Цьогоріч година катання вартує близько 287 грн.Нагадаємо, торік хвилина користування коштувала 3,60 грн, а година — 216 грн.У Луцьку вже доступні понад 150 електросамокатів цієї мережі.Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:Встановити додаток Jet.ua.Авторизуватися і обрати місто.Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.Розблокувати самокат.Почати поїздку.Ще одна мережа Vevi, яка запрацювала у місті з минулого року, відкрила сезон на початку тижня. До слова, нові самокати модернізовані.Тарифи аналогічні з компанією Jet — 10 грн за розблокування та 4,79 грн за хвилину поїздки. Година — близько 287 грн.У порівнянні з 2025 роком ціни у Vevi були дещо нижчими. Розблокувати самокат вартувало 9 грн, а хвилина поїздки — 3,68 грн та близько 220 грн за годину.Цьогоріч мережа розмістила на вулицях міста приблизно 130 самокатів. Частину з них оновили, зокрема, на кермі з’явилися зручні тримачі для смартфонів, які дозволяють під час поїздки стежити за маршрутом і мапами.Аби розблокувати самокат, потрібно завантажити додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструватись.

