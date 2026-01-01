Орендувати самокат у Луцьку тепер дорожче: тарифи

Орендувати самокат у Луцьку тепер дорожче: тарифи
З настанням весни у Луцьку відновили роботу сервіси прокату електросамокатів. У місті вже працюють дві мережі — Jet та Vevi.

Самокати Jet

Сервіс Jet розпочав сезон у першій половині березня. У 2026 році вартість розблокування самоката становить 10 грн, а кожна хвилина поїздки — 4,79 грн, пише misto.media.

Цьогоріч година катання вартує близько 287 грн.

Нагадаємо, торік хвилина користування коштувала 3,60 грн, а година — 216 грн.

У Луцьку вже доступні понад 150 електросамокатів цієї мережі.

Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:

Встановити додаток Jet.ua.

Авторизуватися і обрати місто.

Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.

Розблокувати самокат.

Почати поїздку.

Vevi

Ще одна мережа Vevi, яка запрацювала у місті з минулого року, відкрила сезон на початку тижня. До слова, нові самокати модернізовані.

Тарифи аналогічні з компанією Jet — 10 грн за розблокування та 4,79 грн за хвилину поїздки. Година — близько 287 грн.

У порівнянні з 2025 роком ціни у Vevi були дещо нижчими. Розблокувати самокат вартувало 9 грн, а хвилина поїздки — 3,68 грн та близько 220 грн за годину.

Цьогоріч мережа розмістила на вулицях міста приблизно 130 самокатів. Частину з них оновили, зокрема, на кермі з’явилися зручні тримачі для смартфонів, які дозволяють під час поїздки стежити за маршрутом і мапами.

Аби розблокувати самокат, потрібно завантажити додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструватись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електросамокати, Луцьк, оренда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Медіа
відео
1/8