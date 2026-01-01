Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після удару по найбільшому у світі ЗПГ-комплексу

Ціни на природний газ у Європі стрімко підскочили після того, як Іран завдав ракетного удару по найбільшому у світі заводу із виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що еталонні ф'ючерси зросли до 35%, що більше ніж удвічі перевищує рівень, який був до операції США та Ізраїлю в Ірані.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів у Рас-Лаффан серйозно пошкоджені після іранського удару. Згідно з оцінками, пошкоджено близько 17% експортних потужностей країни, а для відновлення необхідно від трьох до п'яти років.

Експерти з енергетики зазначають, що це може стати переломним моментом для індустрії. За її словами, ознаки швидкого відновлення роботи об'єкта в Катарі зараз відсутні.

Ситуація для Європи є особливо складною, оскільки регіон виходить із зими з невисоким рівнем запасів газу і йому доведеться конкурувати з Азією за обмежені обсяги постачань.

Іранські удари по заводу в Катарі

Вранці 19 березня стало відомо, що Іран знову завдав удару ракетами по Катару. При цьому найбільший у світі ЗПГ-комплекс в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - після першого удару не минуло й 12 годин.

Катар засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. До цього, 2 березня, іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газ, Європа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після удару по найбільшому у світі ЗПГ-комплексу
19 березня, 23:19
Ціни на зелену цибулю на ринках Луцька б'ють рекорди
19 березня, 22:43
Орендувати самокат у Луцьку тепер дорожче: тарифи
19 березня, 22:12
«Ми живемо на пороховій бочці»: у Нововолинській громаді на Волині триває ліквідація наслідків після атаки РФ
19 березня, 21:45
Медіа
відео
1/8