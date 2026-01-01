20 березня на Волині: гортаючи календар

20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують директор ЗОШ №15 Олег Гребенюк (на фото), скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, голова благодійної організації «Чорнобривці України» Василь Рижук та журналіст Андрій Петрушко.

Іменинники 20 березня – Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Прасков'я, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

20 березня в церковному календарі – день пам'яті преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших.

20 березня в Україні святкують День весняного рівнодення. Ця подія знаменує момент, коли Сонце перетинає екватор у своєму русі екліптикою, тому день та ніч практично зрівнюються за тривалістю. Від цієї дати північна куля Землі починає нахилятися більше до Сонця, а тому світловий день збільшується, а атмосферна температура росте.

Також 20 березня Всесвітній день Землі. Актуальне і важливе свято, яке було обране на честь дня весняного рівнодення. Подія була започаткована після успішної акції Денніса Гаєса та Гейлорда Нельсона 1970 року. Головна її мета полягає у приверненні уваги людства до Землі, залучення громадськості до збереження природи та миру.

