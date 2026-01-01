Ціни на зелену цибулю на ринках Луцька б'ють рекорди

З приходом весни лучани масово переходять на свіжу зелень і легкі салати. Та разом із попитом зростають і ціни – особливо на зелену цибулю, яка цього сезону неприємно дивує покупців.

Про ситуацію на ринку йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент Волинь».

Продавці розповідають: зараз зелена цибуля – один із найдорожчих інгредієнтів. Її вартість коливається від 250 до 350 гривень за кілограм, а подекуди й більше. У перерахунку – це приблизно 20–25 гривень за невеликий пучок. Причина проста – холодні ночі і витрати на опалення теплиць. Через це вирощування обходиться дорожче.

Не значно дешевша й редиска: її продають по 25-45 гривень за 100 грамів. Огірки тримаються на рівні 170-175 гривень за кілограм, а капуста – близько 110-120 гривень. Помідори та перець – імпортні, тому теж кусаються в ціні: перець, наприклад, уже підскочив до 350 гривень за кіло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8