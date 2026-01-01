Ціни на зелену цибулю на ринках Луцька б'ють рекорди
Сьогодні, 22:43
З приходом весни лучани масово переходять на свіжу зелень і легкі салати. Та разом із попитом зростають і ціни – особливо на зелену цибулю, яка цього сезону неприємно дивує покупців.
Про ситуацію на ринку йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент Волинь».
Продавці розповідають: зараз зелена цибуля – один із найдорожчих інгредієнтів. Її вартість коливається від 250 до 350 гривень за кілограм, а подекуди й більше. У перерахунку – це приблизно 20–25 гривень за невеликий пучок. Причина проста – холодні ночі і витрати на опалення теплиць. Через це вирощування обходиться дорожче.
Не значно дешевша й редиска: її продають по 25-45 гривень за 100 грамів. Огірки тримаються на рівні 170-175 гривень за кілограм, а капуста – близько 110-120 гривень. Помідори та перець – імпортні, тому теж кусаються в ціні: перець, наприклад, уже підскочив до 350 гривень за кіло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
