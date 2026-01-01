«Ми живемо на пороховій бочці»: у Нововолинській громаді на Волині триває ліквідація наслідків після атаки РФ





Про це Борис Карпус. З його слів, від ранку 19 березня водопостачання відновили, електропостачання відновили на всіх об'єктах критичної інфраструктури.



"Всі відповідні служби спрацювали. Сьогодні на ранок світло, електроенергія в помешкання містян подається згідно графіків "Волиньобленерго". Тепло і котельні працюють в плановому режимі. Є проблеми з перепадом напруги, відповідно деякі котельні можуть працювати все-таки через від генераторів. Це може спричиняти зменшення температурного режиму в помешканнях", — сказав посадовець.



У Нововолинській громаді ліквідовують наслідки російської атаки. Що розповіли місцеві жителі про атаку БпЛА



Щонайменше у трьох двоповерхівках повибивало вікна у помешканнях, місцях спільного користування, ще в одному уламками пошкодило дах, розповіла жителька Нововолинська Ірина Власюк. Каже: шкоди зазнали будинки, що розташовані поруч із місцем влучання російського "шахеда".



"Почула, була в квартирі. Тут дуже-дуже сильний був вибух. І я вже виглянула вікно, бо в мене вікна виходять сюда. Вогонь і дим, почало горіти. Сильніший, чим в прошлий раз. В людей повідкривалися вікна, в декого повилітали. Дуже страшно було... Ми живемо на пороховій бочці, по суті", — сказала жінка.



Вікна у квартирі місцевого жителя Володимира Хахули винесло вибуховою хвилею. Чоловік затулятиме їх дерев'яними щитами.



"У мене пошкодження — тільки в залі вікно, оба вибито на вильот. Вибух був набагато сильніший, ніж ті рази. Це вже четвертий приліт сюди. Вибух був страшний. Оце вікно, я не знаю, який раз вже його ставлять, бо пошкоджує не перший раз. Вони (дрони — ред.) прилітають із різних сторін", — зазначив чоловік.



Наразі в Нововолинську створили комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Її члени обстежили будинки, що зазнали пошкоджень, та зустрілися із мешканцями. Втрати, зазначив Борис Карпус, компенсують із бюджету Нововолинської громади.



Зі слів Бориса Карпуса, після офіційного звернення власника пошкодженого майна за адресою приїжджає комісія, котра проводить обстеження та складає акт. За цими результатами проводять комісію в міськраді та виділяють кошти на ліквідацію наслідків.



Пунктами незламності, які розгорнули 18 березня о 22:00, у Нововолинській громаді скористалися орієнтовно 45 людей. Зараз пункти не працюють, однак у разі потреби їх готові відкрити знову. Поки ситуація в енергетиці напружена, додав міський голова Борис Карпус. У громаді діятимуть графіки відключень.





Один із районів на Волині залишився без електропостачання унаслідок атаки ввечері 18 березня російського безпілотника, який влучив у критичний енергооб'єкт поблизу Нововолинської громади. Ушкоджень зазнав і житловий сектор. Про це Суспільному розповів Нововолинський міський голова.

