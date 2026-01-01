Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Віктора Михальчука

Колківська громада отримала офіційне підтвердження загибелі жителя села Годомичі. Життя захисника обірвалося ще у грудні 2022 року, проте довгий час його доля залишалася невідомою.Про це повідомили у Колківській громаді.Віктор Михальчук, 1974 року народження, вважався зниклим безвісти з 19 грудня 2022 року. Того дня він прийняв свій останній бій у Донецькій області. Серце воїна зупинилося під час запеклого стрілецького поєдинку та ворожого артилерійського обстрілу. Лише 19 березня 2026 року, згідно з постановою про ідентифікацію особи, загибель Героя було підтверджено офіційно.Про дату зустрічі траурного кортежу та чин поховання у громаді обіцяють повідомити додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.