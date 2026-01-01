Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Віктора Михальчука

Колківська громада отримала офіційне підтвердження загибелі жителя села Годомичі Віктора Михальчука. Життя захисника обірвалося ще у грудні 2022 року, проте довгий час його доля залишалася невідомою.

Про це повідомили у Колківській громаді.

Віктор Михальчук, 1974 року народження, вважався зниклим безвісти з 19 грудня 2022 року. Того дня він прийняв свій останній бій у Донецькій області. Серце воїна зупинилося під час запеклого стрілецького поєдинку та ворожого артилерійського обстрілу. Лише 19 березня 2026 року, згідно з постановою про ідентифікацію особи, загибель Героя було підтверджено офіційно.

Про дату зустрічі траурного кортежу та чин поховання у громаді обіцяють повідомити додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
«Ми живемо на пороховій бочці»: у Нововолинській громаді на Волині триває ліквідація наслідків після атаки РФ
Сьогодні, 21:45
Безпілотники будуть у повній бойовій готовності: «Українська команда» передала 5 штурмовій великі генератори
Сьогодні, 21:22
Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Віктора Михальчука
Сьогодні, 21:15
У Луцьку водій маршрутки після завершення рейсу допоміг жінці дістатися додому
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 20 березня
Сьогодні, 20:00
