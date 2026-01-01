Проти нардепки Безуглої порушили кримінальну справу

Мар’яни Безуглої порушили справу щодо можливих кримінальних правопорушень. Ймовірно, йдеться про розслідування за статтею про державну зраду.



Про це написав депутат Сергій Тарута, а також повідомив Офіс генерального прокурора, пише



Тарута каже, що разом з іншим депутатом, Федором Веніславським, подав до правоохоронних органів звернення щодо Безуглої. Слідство, за його словами, триває за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).



У межах справи слідство перевірить, чи заяви Безуглої могли нашкодити українським військовим. Тарута стверджує, що після того, як Безугла поширила інформацію про 72 бригаду, яка тримала Вугледар, росіяни перекинули на цей напрямок значні сили, було зірвано планову ротацію та втрачено позиції.



«І це не поодинокий випадок. Коли публічна діяльність призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони, деморалізації армії, це вже не про “свободу слова”. Це — про відповідальність», — каже депутат.



В Офісі генерального прокурора лише підтвердили, що на виконання ухвал суду і «за зверненнями заявників» внесли до реєстру відомості щодо народного депутата України. Імені Безуглої не назвали, однак «Інтерфакс» стверджує, що йдеться саме про Безуглу.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.



На тлі повідомлень про порушену проти неї справу Безугла опублікувала на своєму Telegram-каналі коротке повідомлення: «Мене не злякати».



Більше про звинувачення проти Безуглої



Ще в липні 2024 року народний депутат Федір Веніславський заявив, що подасть на Мар’яну Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань через те, що та буцімто розголосила інформацію із закритого засідання комітету.



На неї також подавала заяву колишня депутатка та військова Надія Савченко, яка звинуватила її в тому, що та «завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності й незалежності України у війні проти російських окупантів».



Савченко наводила приклад публікації Безуглої, коли та повідомляла про неготовність укріплень на Харківщині. Це, мовляв, призвело до того, що росія почала готувати другу фазу наступу на область. Крім того, депутатка публікувала допис про перекидання 72 бригади з Вугледара — Савченко переконана, що ця публікація призвела до відступу українських підрозділів із міста.

