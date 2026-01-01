У Луцьку відремонтують 11 дворів. Адреси





У списку на поточний ремонт — 11 дворів, повідомив департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради у відповіді на інформаційний запит



Де будуть поточні ремонти



вул. Конякіна, 29а, 29б — 2,936 млн грн;



просп. Волі, 21 — 1,924 млн грн;



просп. Волі, 15 — 1,299 млн грн;



вул. Шопена, 4 — 1,050 млн грн;



просп. Перемоги, 12 — 799,8 тис. грн;



просп. Волі, 17 — 646,4 тис. грн;



вул. Героїв добровольців, 6 — 577,5 тис. грн;



вул. Івана Огієнка, 1 — 560,6 тис. грн;



вул. 8-го Березня, 4, 6 — 310,6 тис. грн;



просп. Волі, 31 — 179,9 тис. грн;



просп. Президента Грушевського, 8, 10 — 136,7 тис. грн.



Загальна вартість цих робіт — 10,422 млн грн.



Підрядниками будуть приватні підприємства: «Транс-Дор-Сервіс», «Будолімпстрой Луцьк», «Роудіз» та ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».



Загалом у 2026 році на поточні ремонти прибудинкових територій у Луцькій громаді передбачили 80 млн грн.



У департаменті також зазначили, що нині їхні працівники продовжують обстежувати двори громади відповідно до звернень жителів, щоб формувати перелік об’єктів для подальших ремонтів. Торік у Луцькій громаді виконали поточний ремонт 34 прибудинкових територій на суму понад 60,7 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію