Як обрати конструктор для дитини?





Щоб отримати усі ці переваги від гри з конструктором, потрібно правильно підібрати його. Для цього необхідно знати основні критерії вибору іграшки.



Важливі критерії вибору дитячих конструкторів

Аби новенький конструктор приносив дитині задоволення від гри та був корисним для її розвитку, слід брати до уваги:



1. Вік дитини та кількість елементів у наборі.



2. Тип конструктора.



3. Тематику.



4. Відповідність іграшки стандартам якості та безпеки.



А тепер більш детально розглянемо кожен критерій.



Вік дитини та кількість елементів у наборі

Не варто обирати занадто великі або складні набори для маленьких дітей. Чим старше дитина, тим складнішим може бути конструктор:



1. Дітям 1-3 років купуйте набори з великими деталями, які неможливо проковтнути чи вдихнути. Оптимальна кількість деталей – від 5 до 20.



2. У 3-5 років обирайте дітям тематичні блочні набори, з яких можна складати будиночки, машинки, фігурки людей або тварин. Також підійдуть магнітні конструктори. Ідеальним буде набір, у якому від 20 до 100 елементів.



3. У 5-7 років можна обрати набір із різними за розмірами деталями: великими та малими, з яких можна збирати складніші об’єкти та навіть цілі світи – міста, ферми тощо. Кількість деталей може варіюватися від 100 до 300.



4. Дітям старше 8 років можна придбати складний набір, робототехніку. У 8-12 років дитина легко збере конструктор на 300-1000 елементів. Підлітками 12-14 років можна пропонувати набори на 1000+ деталей.



Тип конструктора

Сьогодні виробники дитячих іграшок пропонують конструктори різних типів:



1. Блочні. Це універсальні пластикові моделі, що добре розвивають фантазію. У таких наборах об’єкт потрібно складати із окремих блоків. Серед популярних блочних конструкторів – набори Lego, Sluban, Юніка, ТехноК та інші. Можна легко підібрати такий конструктор для дитини будь-якого віку, зокрема і для підлітка.



2. Магнітні. Такі конструктори складаються із пластикових деталей, усередині яких – магніт, завдяки якому елементи тримаються у певному положенні. Аби роз’єднати магнітні елементи, потрібно докласти трішки зусиль. З магнітних конструкторів можна збирати геометричні фігури, прості об’єкти, наприклад, будинки, транспорт тощо.



3. Дерев’яні. Елементи дерев’яного конструктора додатково розвивають тактильні відчуття дитини. Такі іграшки – повністю екологічні.



4. Електронні або механічні. В комплекті такого конструктора може бути моторчик, елементи електроніки тощо. Електронний конструктор – справжня знахідка для майбутнього інженера.



Тематика

Конструктор може бути універсальним, тобто складатися із блоків, які можна збирати у будь-якому порядку, або ж тематичним. Конструктор другого типу передбачає те, що дитина може скласти певний об’єкт, використавши усі деталі. Асортимент сучасних конструкторів дуже великий – можна легко знайти набори для збирання:



різних видів транспорту: легкових автомобілів, позашляховиків, літаків та гвинтокрилів, кораблів, спеціальної техніки тощо;

військової техніки;

будиночків, казкових замків принцес;

роботів;

різних видів бізнесу: салонів краси, кафе, крамниць тощо;

островів, ферм;

окремих архітектурних об’єктів та цілих міст;

казкових та мультиплікаційних персонажів та багато чого іншого.

Обирати тематику конструктора слід завжди, спираючись на вподобання дитини. Хлопчики часто віддають перевагу конструкторам, із яких можна складати роботів, машинки та інші види транспорту, військову техніку. Дівчатка із задоволенням складають замки принцес, острови, кафе, піцерії та ін. Конструктори з казковими героями, містами, архітектурою будуть цікаві як хлопчикам, так і дівчаткам.



Відповідність іграшки стандартам якості та безпеки

Якісний дитячий конструктор має бути виготовлений із міцного пластику, без неприємного запаху та токсичних компонентів. Обираючи набір, зверніть увагу, чи закруглені у деталей кути. Якщо віддаєте перевагу дерев’яному набору, перевірте якість обробки поверхні – вона має бути гладенькою та без задирок.



Якісний конструктор – це справжня знахідка для вашої дитини. Він стимулюватиме розвиток багатьох когнітивних процесів, натренує дрібну моторику та допоможе весело та цікаво провести час.

