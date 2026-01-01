Комуналка, аліменти й адмінпорушення: скільки боржників нарахували на Волині





Про це повідомили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот", пише



Серед всіх визначених категорій найбільше боргів через штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще 20% становлять інші адмінправопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху. Значною залишається частка інших стягнень на користь держбюджету — різних санкцій, платежів і штрафів.



Борги за комунальні послуги складають 8,6% від загальної кількості. Найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій — 22% усіх записів.



Найбільше боргів припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1052990 проваджень, або майже 11% від усіх боргів. Далі Харківська область — 675207 проваджень (7%), Київ — 667215 (7%), Одеська область — 585193 (6%) та Донецька область — 526300 (6%).



Загалом у Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року нараховуються понад 9,5 млн боргів зі всіх регіонів України. За рік боргів побільшало на понад півмільйона. 21% усіх боргів стосуються штрафів за порушення ПДР.



Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2,4 млн проваджень, що становить 26%.

