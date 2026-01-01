23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вітаємо сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.
23 березня – Всесвітній день метеоролога.
Бажаємо всім, у кого іменини чи професійне свято, міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
23 березня 1957 року було засновано Торчинський історико-краєзнавчий музей. Офіційно заклад був відкритий 17 вересня 1960-го.
10 травня 1967 року за рішенням Колегії Міністерства культури України удостоєний звання «Народний музей».
Засновником, організатором і незмінним директором музею був історик, заслужений працівник культури України Григорій Гуртовий.
23 березня – Всесвітній день метеоролога.
Бажаємо всім, у кого іменини чи професійне свято, міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
23 березня 1957 року було засновано Торчинський історико-краєзнавчий музей. Офіційно заклад був відкритий 17 вересня 1960-го.
10 травня 1967 року за рішенням Колегії Міністерства культури України удостоєний звання «Народний музей».
Засновником, організатором і незмінним директором музею був історик, заслужений працівник культури України Григорій Гуртовий.
Вибір редактора
Останні новини
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинський підрозділ щодня працює над створенням роботів та FPV-дронів
22 березня, 21:15