23 березня на Волині: гортаючи календар

Вітаємо сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.

23 березня – Всесвітній день метеоролога.

Бажаємо всім, у кого іменини чи професійне свято, міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та достатку.

23 березня 1957 року було засновано Торчинський історико-краєзнавчий музей. Офіційно заклад був відкритий 17 вересня 1960-го.

10 травня 1967 року за рішенням Колегії Міністерства культури України удостоєний звання «Народний музей».

Засновником, організатором і незмінним директором музею був історик, заслужений працівник культури України Григорій Гуртовий.

