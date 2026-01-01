На Волині у психіатричній лікарні відремонтують відділення за 24 мільйони





Тендер для пошуку підрядника триває до 27 березня, пишуть



Очікувана вартість ремонту становить 24,385 мільйона гривень.



Як вказано в супровідній документації, роботи включатимуть улаштування стрічкових фундаментів, мурування окремих ділянок зовнішніх стін і внутрішніх стін, улаштування перемичок, підсилення цегляних стін, заміну дверей і вікон, улаштування цементної стяжки, улаштування покриттів із лінолеуму ПВХ на клеї та керамічних плиток, оздоблення стін та стелі, улаштування бруківки на вхідній групі, облаштування сходів, пандусу, посів газону, улаштування відмостки, оздоблення фундаменту, улаштування покрівлі тамбуру та відмостки, облаштування систем вентиляції та кондиціонування, оновлення систем опалення, водопостачання та каналізації, влаштування електро- та світлотехнічного обладнання, забезпечення доступності для маломобільних груп населення, влаштування системи відеонагляду тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.



Капітальний ремонт відділення №7 Волинської обласної психіатричної лікарні мають завершити до 31 грудня 2026 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.



Як ми писали раніше, у Волинській обласній психіатричній лікарні міста Луцька мали намір за 12 мільйонів гривень оновити відділення №2. У результаті тендеру тоді договір уклали з ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон груп».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька, що на вулиці Теремнівській, 98 у Липинах, запланувала капітальний ремонт відділення №7.Тендер для пошуку підрядника триває до 27 березня, пишуть Волинські новини Очікувана вартість ремонту становить 24,385 мільйона гривень.Як вказано в супровідній документації, роботи включатимуть улаштування стрічкових фундаментів, мурування окремих ділянок зовнішніх стін і внутрішніх стін, улаштування перемичок, підсилення цегляних стін, заміну дверей і вікон, улаштування цементної стяжки, улаштування покриттів із лінолеуму ПВХ на клеї та керамічних плиток, оздоблення стін та стелі, улаштування бруківки на вхідній групі, облаштування сходів, пандусу, посів газону, улаштування відмостки, оздоблення фундаменту, улаштування покрівлі тамбуру та відмостки, облаштування систем вентиляції та кондиціонування, оновлення систем опалення, водопостачання та каналізації, влаштування електро- та світлотехнічного обладнання, забезпечення доступності для маломобільних груп населення, влаштування системи відеонагляду тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.Капітальний ремонт відділення №7 Волинської обласної психіатричної лікарні мають завершити до 31 грудня 2026 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.Як ми писали раніше, у Волинській обласній психіатричній лікарні міста Луцька мали намір за 12 мільйонів гривень оновити відділення №2. У результаті тендеру тоді договір уклали з ТзОВ «Будівельна компанія «Юкесон груп».

