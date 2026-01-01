На Волині через недогляд двоє дітей обморозили ноги: як суд покарав їхню матір





Про це вказано у постанові, пишуть



Волинянку звинуватили в тому, що вдень 15 січня, перебуваючи у селі Городок Луцького району, вона ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно своїх дітей. Зокрема не забезпечила належних умов проживання малолітніх, в результаті чого вони отримали обмороження пальців ніг І ступеня. Дії кваліфікували за ч. 1 ст. 184 КУпАП.



Жінка на розгляд справи не з’явилася, будь-яких клопотань чи заяв на адресу суду не подавала. І все ж провину її було доведено протоколом про адмінпорушення, рапортом чергового інспектора УПП у Волинській області та іншими матеріалами справи.



Відтак суддя призначив матері 850 гривень штрафу і зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

