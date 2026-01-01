На Волині через недогляд двоє дітей обморозили ноги: як суд покарав їхню матір

На Волині суд притягнув до відповідальності жінку, яка неналежно доглядала за своїми малолітніми дітьми. Через відсутність належних умов проживання вони зазнали обмороження ніг, що стало підставою для розгляду справи та призначення покарання.

Про це вказано у постанові, пишуть Волинські новини.

Волинянку звинуватили в тому, що вдень 15 січня, перебуваючи у селі Городок Луцького району, вона ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно своїх дітей. Зокрема не забезпечила належних умов проживання малолітніх, в результаті чого вони отримали обмороження пальців ніг І ступеня. Дії кваліфікували за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Жінка на розгляд справи не з’явилася, будь-яких клопотань чи заяв на адресу суду не подавала. І все ж провину її було доведено протоколом про адмінпорушення, рапортом чергового інспектора УПП у Волинській області та іншими матеріалами справи.

Відтак суддя призначив матері 850 гривень штрафу і зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

