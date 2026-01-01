Волинський підрозділ щодня працює над створенням роботів та FPV-дронів

Щодня у майстерні наземних роботизованих комплексів підрозділу «Волинські бобри» 100-ї окремої механізованої бригади бійці створюють техніку для виконання бойових завдань.

Підрозділ НРК функціонує близько 2 років, розповів у коментарі misto.media командир підрозділу Сергій (Поляк) Чуріков. Він каже, що назва підрозділу влучно описує її бійців.

«Військові асоціюють себе з бобрами, оскільки ці тварини не лише витривалі й працьовиті, а й постійно будують щось нове, як і військові інженери та техніки, які щодня працюють над створенням нових дронів та наземних роботів», — пояснює Чуріков.

«Сірко»

Підрозділ став відомий на всю Україну після того, як в мережі завірусився відеоролик про порятунок пораненого бійця за допомогою НРК 100-ї бригади.

Трапилась вона більш як тиждень тому на Констянтинівському напрямку.

Військові підрозділу виконували чергову логістичну місію. Наземний дрон Sirko-S1 (або просто «Сірко») доправив побратимам боєприпаси, медикаменти, акумуляторні батареї, харчі та воду. Повертаючись із завдання, через камеру робота оператор помітив групу військових з іншого підрозділу, які намагалися евакуювати пораненого побратима за допомогою возика.

Використати робота для евакуації бійці вирішили за лічені хвилини, а завдяки вбудованим динамікам підрозділ підтримував зв’язок з групою військових, які намагались доправити побратима з поля бою.

«Рішення ухвалили блискавично, завдяки „Сірку“ ми побачили, що потрібна допомога і, перебуваючи за 15 кілометрів від цієї точки, мали змогу підтримувати зв’язок з хлопцями», — згадує командир.

За 20 хвилин «Сірко», уникаючи ворожих FPV-дронів, безпечно доставив пораненого до локації, де його вже чекали побратими.

Відеоролик перепостила низка всеукраїнських ЗМІ, історією активно ділились в соцмережах. Утім, такій славі бійці лише дивуються.

«Цей випадок — не виняток, а буденні речі, які ми робимо щодня, тому я не розумію, чому це викликало такий фурор в аудиторії», — додає Чуріков.

До слова, робота в підрозділі вже немає. У середньому така техніка на фронті працює близько 5 днів.

Майстерня

НРК Sirko-S1 бригада отримала від держави. Але оскільки роботи недовговічні, в підрозділі майструють власні розробки.

Майстерня наземних роботизованих комплексів у бригаді працює понад рік. Тут команда військових фахівців займається повним циклом розробки: креслять, обробляють деталі, встановлюють електроніку, програмують і тестують на полі бою.

Чимало уваги приділяють надійності та ремонтопридатності техніки, щоб її можна було швидко відновити в бойових умовах.

Нагадаємо, підрозділ НРК бригади переміг в номінації «Найбільше місій роботизованої логістики» проєкту «Армія дронів» .

Щоб майстерня та наземні роботизовані комплекси працювали безперебійно, у підрозділі «Волинські бобри» 100-ї ОМБр триває збір коштів на ремонт і обслуговування техніки.

