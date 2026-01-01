Волинський підрозділ щодня працює над створенням роботів та FPV-дронів
Сьогодні, 21:15
Щодня у майстерні наземних роботизованих комплексів підрозділу «Волинські бобри» 100-ї окремої механізованої бригади бійці створюють техніку для виконання бойових завдань.
Підрозділ НРК функціонує близько 2 років, розповів у коментарі misto.media командир підрозділу Сергій (Поляк) Чуріков. Він каже, що назва підрозділу влучно описує її бійців.
«Військові асоціюють себе з бобрами, оскільки ці тварини не лише витривалі й працьовиті, а й постійно будують щось нове, як і військові інженери та техніки, які щодня працюють над створенням нових дронів та наземних роботів», — пояснює Чуріков.
«Сірко»
Підрозділ став відомий на всю Україну після того, як в мережі завірусився відеоролик про порятунок пораненого бійця за допомогою НРК 100-ї бригади.
Трапилась вона більш як тиждень тому на Констянтинівському напрямку.
Військові підрозділу виконували чергову логістичну місію. Наземний дрон Sirko-S1 (або просто «Сірко») доправив побратимам боєприпаси, медикаменти, акумуляторні батареї, харчі та воду. Повертаючись із завдання, через камеру робота оператор помітив групу військових з іншого підрозділу, які намагалися евакуювати пораненого побратима за допомогою возика.
Використати робота для евакуації бійці вирішили за лічені хвилини, а завдяки вбудованим динамікам підрозділ підтримував зв’язок з групою військових, які намагались доправити побратима з поля бою.
«Рішення ухвалили блискавично, завдяки „Сірку“ ми побачили, що потрібна допомога і, перебуваючи за 15 кілометрів від цієї точки, мали змогу підтримувати зв’язок з хлопцями», — згадує командир.
За 20 хвилин «Сірко», уникаючи ворожих FPV-дронів, безпечно доставив пораненого до локації, де його вже чекали побратими.
Відеоролик перепостила низка всеукраїнських ЗМІ, історією активно ділились в соцмережах. Утім, такій славі бійці лише дивуються.
«Цей випадок — не виняток, а буденні речі, які ми робимо щодня, тому я не розумію, чому це викликало такий фурор в аудиторії», — додає Чуріков.
До слова, робота в підрозділі вже немає. У середньому така техніка на фронті працює близько 5 днів.
Майстерня
НРК Sirko-S1 бригада отримала від держави. Але оскільки роботи недовговічні, в підрозділі майструють власні розробки.
Майстерня наземних роботизованих комплексів у бригаді працює понад рік. Тут команда військових фахівців займається повним циклом розробки: креслять, обробляють деталі, встановлюють електроніку, програмують і тестують на полі бою.
Чимало уваги приділяють надійності та ремонтопридатності техніки, щоб її можна було швидко відновити в бойових умовах.
Нагадаємо, підрозділ НРК бригади переміг в номінації «Найбільше місій роботизованої логістики» проєкту «Армія дронів» .
Щоб майстерня та наземні роботизовані комплекси працювали безперебійно, у підрозділі «Волинські бобри» 100-ї ОМБр триває збір коштів на ремонт і обслуговування техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинський підрозділ щодня працює над створенням роботів та FPV-дронів
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 23 березня
Сьогодні, 20:00