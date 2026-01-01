Відключення повертаються: в які години в Україні 23 березня не буде світла

В понеділок, 23 березня, в усіх областях України діятимуть графіки відключень світла. Крім того, будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.Завтра погодинні відключення для побутових споживачів будуть діяти з 17:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.Причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України."Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві."Укренерго" також закликало всіх українців ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.