Відключення повертаються: в які години в Україні 23 березня не буде світла
Сьогодні, 23:19
В понеділок, 23 березня, в усіх областях України діятимуть графіки відключень світла. Крім того, будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Завтра погодинні відключення для побутових споживачів будуть діяти з 17:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.
"Укренерго" також закликало всіх українців ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
