Відключення повертаються: в які години в Україні 23 березня не буде світла

В понеділок, 23 березня, в усіх областях України діятимуть графіки відключень світла. Крім того, будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Завтра погодинні відключення для побутових споживачів будуть діяти з 17:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

"Укренерго" також закликало всіх українців ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

