Великий піст без шкоди для здоров’я: яка риба і морепродукти дозволені та чим корисні

Великий піст передбачає відмову від м’яса — як символу розкоші та насолоди. Риба історично вважалась простішою їжею, тому її дозволяють, — як і морепродукти.

Яка риба і морепродукти можуть бути частиною раціону, а також у чому їхня користь.

Морська риба

Найкориснішою вважається жирна морська риба, бо вона багата на омега-3 жирні кислоти. Найбільш поживні види:

лосось — містить багато омега-3 і вітамін D;

тунець — багатий на омега-3 жирні кислоти, селен, вітамін D та B12;

скумбрія — має багато омега-3 жирних кислот;

оселедець — багатий на вітаміни D, B12 та селен;

сардина — має багато кальцію та корисних жирів.

Легшими для травлення будуть:

тріска;

хек.

Річкова риба

Річкова риба має високий вміст білка, містить вітаміни групи B, фосфор, цинк, залізо. Вона зазвичай менш жирна, ніж морська, а також у неї низька калорійність. Попри це, річкова риба дуже поживна й добре підходить для пісного харчування.

Найпопулярніші види:

короп — джерело вітамінів B12, D та мінералів;

карась — допомагає нормалізувати цукор у крові;

судак — дієтичний, майже не містить жиру;

щука — багата на білок, вітаміни A та D.

Морепродукти

Морепродукти надзвичайно корисні завдяки високому вмісту білка, йоду, вітамінів (D, B12) та омега-3 жирних кислот. Найпопулярніші морепродукти, які можна знайти у наших магазинах, це:

креветки — містять йод, селен і вітаміни групи B;

мідії — мають багато заліза, омега-3 жирні кислоти, цинк;

кальмари — містять фосфор і калій;

морські гребінці — містять магній, калій, цинк, селен.

