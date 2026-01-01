Великий піст без шкоди для здоров’я: яка риба і морепродукти дозволені та чим корисні
Сьогодні, 05:17
Великий піст передбачає відмову від м’яса — як символу розкоші та насолоди. Риба історично вважалась простішою їжею, тому її дозволяють, — як і морепродукти.
Яка риба і морепродукти можуть бути частиною раціону, а також у чому їхня користь — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Морська риба
Найкориснішою вважається жирна морська риба, бо вона багата на омега-3 жирні кислоти. Найбільш поживні види:
лосось — містить багато омега-3 і вітамін D;
тунець — багатий на омега-3 жирні кислоти, селен, вітамін D та B12;
скумбрія — має багато омега-3 жирних кислот;
оселедець — багатий на вітаміни D, B12 та селен;
сардина — має багато кальцію та корисних жирів.
Легшими для травлення будуть:
тріска;
хек.
Річкова риба
Річкова риба має високий вміст білка, містить вітаміни групи B, фосфор, цинк, залізо. Вона зазвичай менш жирна, ніж морська, а також у неї низька калорійність. Попри це, річкова риба дуже поживна й добре підходить для пісного харчування.
Найпопулярніші види:
короп — джерело вітамінів B12, D та мінералів;
карась — допомагає нормалізувати цукор у крові;
судак — дієтичний, майже не містить жиру;
щука — багата на білок, вітаміни A та D.
Морепродукти
Морепродукти надзвичайно корисні завдяки високому вмісту білка, йоду, вітамінів (D, B12) та омега-3 жирних кислот. Найпопулярніші морепродукти, які можна знайти у наших магазинах, це:
креветки — містять йод, селен і вітаміни групи B;
мідії — мають багато заліза, омега-3 жирні кислоти, цинк;
кальмари — містять фосфор і калій;
морські гребінці — містять магній, калій, цинк, селен.
