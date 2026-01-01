Великий піст без шкоди для здоров’я: яка риба і морепродукти дозволені та чим корисні





Яка риба і морепродукти можуть бути частиною раціону, а також у чому їхня користь — читайте у матеріалі



Морська риба



Найкориснішою вважається жирна морська риба, бо вона багата на омега-3 жирні кислоти. Найбільш поживні види:



лосось — містить багато омега-3 і вітамін D;



тунець — багатий на омега-3 жирні кислоти, селен, вітамін D та B12;



скумбрія — має багато омега-3 жирних кислот;



оселедець — багатий на вітаміни D, B12 та селен;



сардина — має багато кальцію та корисних жирів.



Легшими для травлення будуть:



тріска;



хек.



Річкова риба



Річкова риба має високий вміст білка, містить вітаміни групи B, фосфор, цинк, залізо. Вона зазвичай менш жирна, ніж морська, а також у неї низька калорійність. Попри це, річкова риба дуже поживна й добре підходить для пісного харчування.



Найпопулярніші види:



короп — джерело вітамінів B12, D та мінералів;



карась — допомагає нормалізувати цукор у крові;



судак — дієтичний, майже не містить жиру;



щука — багата на білок, вітаміни A та D.



Морепродукти



Морепродукти надзвичайно корисні завдяки високому вмісту білка, йоду, вітамінів (D, B12) та омега-3 жирних кислот. Найпопулярніші морепродукти, які можна знайти у наших магазинах, це:



креветки — містять йод, селен і вітаміни групи B;



мідії — мають багато заліза, омега-3 жирні кислоти, цинк;



кальмари — містять фосфор і калій;



морські гребінці — містять магній, калій, цинк, селен.

Великий піст передбачає відмову від м'яса — як символу розкоші та насолоди. Риба історично вважалась простішою їжею, тому її дозволяють, — як і морепродукти.

