Оштрафували на 51 гривню: волинянин стріляв у бік працівників ТЦК та поліції





Інцидент стався у Ковелі на вулиці Володимира Кияна, йдеться у постанові суду, пишуть



18 січня о 1:35 годині Сергій К. двічі вистрілив з пневматичного пістолета Flober у бік працівників РТЦК та СП і поліцеських. Внаслідок пострілу тілесних ушкоджень нікому не було завдано.



Поліцейські кваліфікували дії ковельчанина як дрібне хуліганство і склали на нього адмінпротокол.



Під час судового засідання адвокатка Сергія К. повідомила, що з’явитися на засідання її підзахисний не може, бо 18 січня був призваний на військову службу під час мобілізації. Також додала, що чоловік не заперечує вчинення своїх дій і просила призначити покарання у виді штрафу.



Відтак суддя, вивчивши матеріали справи, оштрафував волинянина на 51 гривню.

