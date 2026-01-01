На 89-му році життя відійшов у засвіти знаний волинський управлінець Всеволод Грабчев

Всеволод Грабчев.



Про сумну звістку відходу у вічність Всеволода Леонідовича повідомили його друзі та колеги, з якими він ділив життєвий та професійний шлях:



«Зупинилося серце людини-епохи, мудрого керівника та видатного громадського діяча, який присвятив своє життя розбудові нашого краю. Його професіоналізм, виваженість та відданість справі були прикладом для багатьох поколінь. Для колег він завжди був надійним наставником, для друзів — вірним порадником, а для громади — людиною слова і дії. Світлий образ Всеволода Леонідовича, його доброта та життєва мудрість назавжди залишаться в нашій пам’яті.



Поділяємо біль непоправної втрати разом із рідними та близькими. Схиляємо голови у скорботі».



Значну частину свого життя Всеволод Грабчев присвятив роботі на керівних посадах у виконавчих органах влади в Маневицькому та Ківерцівському районах.



Також працював в обласній владі — був помічником першого заступника голови ОДА, а згодом радником голови.



Пізніше долучився до команди фонду «Волинська родина» імені Ігоря Єремеєва, працював помічником народного депутата.



Свого часу



Де і коли відбудеться прощання

Прощання відбудеться сьогодні, 23 березня, з 16:00 у Будинку панахиди в Луцьку (вулиця Василя Мойсея, 8).

Чин похорону — 24 березня об 11:00 у Будинку панахиди.

Друзі та колеги Всеволода Леонідовича - Віталій Заремба, Галина Ведрич, Олена Палагута, Юрій Горбенко, Богдан Лозинський, Сергій Шабала, , Василь Дутко, Ольга Руденко, Вадим Науменко, Григорій Люлька, Богдан Колісник, Ростислав Войтюк, Ольга Цісар, Михайло Гнасюк висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і поважав Всеволода Грабчева.



Вічна і світла пам’ять...



