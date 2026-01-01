У Бучі пролунали вибухи: поліція розслідує теракт

Поліцейські Київщини працюють на місці теракту у Бучанському районі.Про це повідомили у Національній поліції.Сьогодні о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини. Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху.Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух.Поліція закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правоохоронців щодо встановлених обмежень на доступ та пересування на визначеній території. Профільні служби продовжують працювати на місці події та встановлювати всі обставини.