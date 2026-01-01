Горіло 14 га сухої трави: на Волині пожежі гасили рятувальники, лісники та селяни

За добу рятувальники Волині ліквідували 17 пожеж в екосистемахЗагальна площа займань склала понад 14 гектарів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У гасінні були задіяні підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та лісівники, допомагало населення.У більшості випадків ймовірною причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, в одному випадку (селище Благодатне Володимирського району) — дитячі пустощі з вогнем, ще в одному (поблизу с.Хренів Володимирського району) — необережність під час куріння.Учора виникла пожежа торфянику поблизу с. Стобихівка Сошичненської громади Камінь-Каширського району. Площа вогню складала близько 0,6 га. Пожежу ліквідували вогнеборці ДСНС з районного центру, місцева пожежна команда з цього села.Загалом з початку року на Волині ліквідовано 189 пожеж у екосистемах на площі 158 га, з яких 185 пожеж сухої рослинності на площі близько 156 га, 3 пожежі торфовищ на площі 0,85 га та 1 лісу на площі 0,7 га. Найбільше пожеж в екосистемах виникло на території Ковельського району — 73 (з них Ковельська громада — 15), Володимирського району — 42 ( з них у Нововолинській громаді — 16), у Луцькому районі — 38.Рятувальники закликають громадян не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.